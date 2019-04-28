Политика
Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен ЫнаВести.Ru 06:45
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.
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Он осведомлен обо всех нюансах двусторонних проектов или потенциально двусторонних проектов, которые могут разворачиваться после того, как будут сняты санкции ООН и другие рестрикции, которые сейчас действуют и во многом мешают развитию нашего двустороннего сотрудничества.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТК Звезда 08:11
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Происшествия
В Нидерландах нашли украденную в США 400-летнюю Библию
Женевская Библия 1615 года, которая была украдена два десятилетия назад из Библиотеки Карнеги в Питтсбурге, была обнаружена в Американском музее паломников в Нидерландах, при содействии директора музея Джереми Бэнгса.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
Обновлено вчера в 18:08
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 13:38
Религия
Путин поздравил россиян с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил православных с Пасхой.
Обновлено в 02:25
Автоспорт
В Баку стартует финал гран-при Азербайджана
Напомним, протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более 6 км. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.
Обновлено в 08:10
Политика
Число погибших во время подсчета голосов в Индонезии превысило 270
Свыше 270 человек умерли в Индонезии во время подсчета голосов состоявшихся 17 апреля всеобщих выборов.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Авто
Nissan в марте увеличил продажи в России на 27%
В результате Nissan занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,9% против 4,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.Бестселлером Nissan на российском рынке в марте стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи увеличились на 89% до 2988 штук.
Обновлено в 07:00
Политика
На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Полина Гагарина без макияжа короновала себя
Известная певица Полина Гагарина своим подписчикам в Инстаграм рассказала о том, как она себя короновала.
Обновлено вчера в 10:48
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Украина оштрафовала продавцов российских книг на $12,5 тысяч
Госкомитет по телевидению и радиовещанию Украины наложил штрафы на общую сумму в 333,8 тыс. гривен ($12,5 тыс.) за продажу незаконно везенных из России книг.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер
Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Футбол
«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче чемпионата России по футболу
Московский "Локомотив" со счетом 2:1 обыграл красноярский "Енисей" в домашнем матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 08:55
Наука
Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа
Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
В Швейцарии при сходе лавины погибли четыре немецких лыжника
Четыре немецких лыжника погибли в результате схода лавины в районе высокогорного альпийского перевала Грюнхорнлюкке на юге Швейцарии, сообщается на сайте полиции кантона Вале.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Десантный корабль «Петр Моргунов» выйдет в море в июне
Большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов", который строится на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", впервые выйдет в море в июне нынешнего года.
Обновлено в 06:13
Происшествия
На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов
На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Политика
Песков назвал причину осторожности китайских партнеров
Осторожность китайских партнеров в экономических отношениях с Россией не означает их приверженности антироссийским санкциям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:52
Путешествия
В китайском аэропорту на пути в Москву застряла группа россиян
В международном аэропорту города Гуанчжоу в китайской провинции Гуандун застряла группа российских граждан, которые транзитом направлялись в Москву из Индонезии и Таиланда.
Обновлено в 07:58
Культура
Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
Смертельное ДТП у «Лахта-центра» попало на видео
Авария произошла около двух часов ночи 28 апреля у дома №1 по Лахтинскому проспекту.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко продолжает воспитывать бывшего мужа
Актриса считает поведение Максима Дунаевского неэтичным Наталья Андрейченко стала гостьей программы "Звезды сошлись", в которой взялась за обсуждение личной жизни своего первого супруга Максима Дунаевского.
Обновлено в 08:49