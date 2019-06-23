Политика
Песков рассказал о судьбе потерявших записку для ПутинаИзвестия 08:57
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Читать в источнике
Оценить123
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:13, Вашингтон
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Битва за Беларусь: 75 лет назад началась операция «Багратион»
75 лет назад, 23 июня 1944 года, началась наступательная операция «Багратион», в результате которой полностью освободили Беларусь, часть Прибалтики и Польши от немецкой оккупации.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Политика
Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Энергетика
На Украине есть угроза ЧС из-за дефицита газа
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявляет об угрозе чрезвычайной ситуации из-за дефицита топливного газа.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено вчера в 18:03
Здоровье
В Индии из-за вспышки энцефалита за три недели умерли 145 человек
Вспышка острого энцефалита в северо-восточном индийском штате Бихар за последние три недели унесла жизни уже более 145 человек, сообщает в воскресенье журнал India Today со ссылкой на медицинские службы.
Обновлено в 08:07
Политика
Грузия бросила клич по миру, ища замену отъезжающим россиянам
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что россияне должны приезжать в Грузию.
Обновлено в 06:03
Общество
Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокаций
Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.
Обновлено в 08:28
Футбол
Революция и власть народу: почему Федун отрекается от «Спартака»
Обновлено 21 июня в 11:00
Гаджеты
Полнокадровый объектив Tamron 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046) с креплением Sony E будет представлен на следующей неделе
Как известно, в феврале этого года компания Tamron сообщила о разработке полнокадрового объектива 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046) с креплением Sony E. Тогда производитель опубликовал некоторые технические характеристики изделия и пообещал начать его продажи в середине года.
Обновлено в 07:06
Политика
Владельцы ресторанов в Грузии подняли цены для русских
Уже несколько грузинских ресторанов убрали со столиков меню на русском языке, а некоторые повысили цены исключительно для русских туристов.
Обновлено в 04:36
Политика
Трамп прокомментировал новую возможную ядерную сделку с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева нежно поздравила Меладзе с днем рождения
Валерий Меладзе отмечает день рождения. Известному музыканту исполнилось 54 года.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ
Воздушно-космические силы России получили два новейших вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", сообщил глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Обновлено в 03:21
Политика
Раскрыта судьба соглашения РФ и Японии по Курилам
На саммите G20 в Осаке Россия и Япония не смогли договориться в вопросе совместной хозяйственной деятельности на южных островах Курил.
Обновлено в 09:27
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве
Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола
Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Гаджеты
Появилось видео нового смартфона Xiaomi CC9
В интернете появилось видео нового китайского смартфона Xiaomi CC9.
Обновлено в 01:42
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Россиянин напал на бригаду скорой помощи
В Челябинске мужчина напал на сотрудников скорой помощи, которые приехали к нему. Об этом сообщает издание Ura.ru.
Обновлено в 09:41
Политика
Филарет призвал Авакова защитить его структуру от новой церкви Украины
Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет призвал главу МВД страны Арсена Авакова «исключить церковное рейдерство» со стороны новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 07:15
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к интернету
Владимир Путин не "живет" в интернете, как молодое поколение, но использует новые форматы.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Парни в Ингушетии соблазняли замужних женщин и снимали видео
Группа парней соблазняли замужних женщин и занимались вымогательством в Республике Ингушетия.
Обновлено в 09:17
Космос
Роскосмос показал видео строительства космодрома Восточный
В Роскосмосе показали видео, на котором запечатлено строительство стартового комплекса под ракету-носитель "Ангара" на космодроме Восточный.
Обновлено в 04:57