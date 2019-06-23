Политика

Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для ПутинаRT на русском 08:58

Президент рассказал, что он направлялся к машине, когда «вдруг появилась женщина, такого уже, преклонного возраста», «что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени», передала ему записку. Путин добавил, что отдал записку, не читая, помощникам, и потом её потеряли.
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В Кремле прокомментировали ситуацию с потерянной запиской для Путина

РИА Новости08:42

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Вести.Ru06:33
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