Политика
Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»Российская газета 14:13
В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
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с чего всё началось
Он отметил, что в этой связи действительно речь о встрече в "нормандском формате" заходила в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона на саммите G20 в Осаке. Песков добавил, что многие подходы нового руководства Украины остаются непонятными.Интерфакс14:04
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