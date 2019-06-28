Он отметил, что в этой связи действительно речь о встрече в "нормандском формате" заходила в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона на саммите G20 в Осаке. Песков добавил, что многие подходы нового руководства Украины остаются непонятными.

с чего всё началось

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