Политика

Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»Российская газета 14:13

В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
Читать в источнике
с чего всё началось

В Кремле сочли возможным возрождение нормандского формата с приходом Зеленского

Он отметил, что в этой связи действительно речь о встрече в "нормандском формате" заходила в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона на саммите G20 в Осаке. Песков добавил, что многие подходы нового руководства Украины остаются непонятными.
Интерфакс14:04

Подробнее о событии

Песков не исключил реанимацию «нормандского формата»

Газета.Ru13:39

Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»

Российская газета14:13

Помощники лидеров «нормандской четвёрки» решат, нужна ли встреча глав

RT на русском13:59

Песков счел непонятными многие подходы Киева

Телеканал 360°14:38

Песков назвал условия для проведения встречи «нормандской четверки» на уровне лидеров

ТАСС13:35

Кремль увидел реанимацию «нормандского формата» из-за прихода Зеленского

РБК13:29

Песков допустил реанимацию «нормандского формата»

Известия13:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:58, Ашберн
Авто

В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре

Обновлено в 16:05
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии

Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:13
Политика

МИД Грузии отказался гарантировать безопасность россиян

Замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили отказался давать юридические гарантии безопасности россиянам.
Обновлено в 05:34
Здоровье

Вскрытие покажет. Почему россияне массово умирают от неверных диагнозов?

Если учесть, что всего вскрытий провели 468 990, то с неустановленным диагнозом основного заболевания в 2018 г. умерли 22 493 человека.
Обновлено в 17:07
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено в 18:45
Происшествия

Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО

Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Политика

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены

Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.
Обновлено в 06:24
Музыка

Похороны лидера группы «Високосный год» пройдут в закрытом режиме

Похороны лидера группы "Високосный год" Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме по желанию родственников, сказал РИА Новости бывший участник группы, бас-гитарист Дмитрий Гугучкин.
Обновлено в 06:53
Экономика

Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank

Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено в 11:26
Общество

Шарапова показала свой трехэтажный дом в США

Российская теннисистка Мария Шарапова показала журналистам свой дом в Лос-Анджелесе (США).
Обновлено в 11:50
Происшествия

Вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание для пьяных водителей. Поправки были внесены в 264 статью УК РФ.
Обновлено в 04:59
Политика

Путин и Трамп обсудили украинских моряков

Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Россия представила миру уникальный боевой катер

Первый в мире боевой катер с крылатыми ракетами Россия в скором времени планирует вывести на мировой рынок.
Обновлено в 06:33
Спорт

Сборная России потерпела второе поражение на женском Евробаскете-2019

Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Футбол

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией

В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Игры

Игру Flappy Bird превратили в «королевскую битву»

Обновлено в 17:45
Происшествия

Наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение

Обновлено в 15:24
Происшествия

Российским полицейским грозит дело из-за «лимонадного отравителя»

Официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что прокуратура потребовала возбудить дело против должностных лиц ОМВД по Басманному району, которые занимались московским отравителем.
Обновлено в 14:34
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Происшествия

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Авто

В Париже запретят дизельные автомобили старше 2006 года

Власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, включая дизельные легковые автомобили, зарегистрированные до 1 января 2006 года.
Обновлено в 17:39
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Автобус столкнулся со скорой в центре Саратова

Маршрутный автобус ПАЗ врезался в автомобиль скорой помощи в центре Саратова, сообщили 28 июня в городском ГИБДД.
Обновлено в 16:13
Общество

МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

Обновлено в 03:07
Гаджеты

Apple перенесла производство Mac Pro в Китай

Apple начала собирать в Китае новые компьютеры Mac Pro - единственные крупные устройства, которые американская компания до недавнего времени производила в США, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 13:18
Технологии

Electronic Arts закрыла свой российский офис

Российский офис Electronic Arts прекратил работу.
Обновлено в 06:53
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту

28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено в 19:23
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное