Политика

Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»Российская газета 14:13

В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
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Песков назвал условия для проведения встречи «нормандской четверки» на уровне лидеров

ТАСС13:35

Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»

Российская газета14:13

Помощники лидеров «нормандской четвёрки» решат, нужна ли встреча глав

RT на русском13:59

Песков не исключил реанимацию «нормандского формата»

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Кремль увидел реанимацию «нормандского формата» из-за прихода Зеленского

РБК13:29

Песков допустил реанимацию «нормандского формата»

Известия13:16
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:18, Вашингтон
Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Политика

Белый дом сообщил об итогах переговоров Путина и Трампа

Обновлено в 02:51
Экономика

Правительство России может поднять зарплаты учителям

Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
Политика

Песков рассказал о беседе Путина и Мэй по «делу Скрипалей»

Обновлено в 14:36
Политика

Кадыров разделил мнение Путина про предателей

Предательство является худшим из всех низких поступков - так глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина, прокомментировавшего ранее дело с отравлением экс-полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие

ВСУ оставили свою позицию под Горловкой

Украинские вооружённые формирования оставили одну из своих позиций под Горловкой.
Обновлено в 13:36
Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Политика

Трамп задумал запретить шифрование в FaceTime и WhatsApp

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запретить «сквозное» шифрование (End-to-end encryption), которое используется, например, такими сервисами, как Apple Messages и FaceTime, WhatsApp и Signal.
Обновлено в 12:22
Автоспорт

Хэмилтон показал лучшее время в первой практике «Гран-при Австрии»

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой практике на "Гран-при Австрии".
Обновлено в 11:18
Спорт

Зубков не возвращал золото ОИ-2014

Российский бобслеист Александр Зубков, победивший на Олимпийских играх 2014 года в соревнованиях двоек и четверок, не собирается возвращать золотую медаль.
Обновлено в 13:52
Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Гаджеты

Производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложения

Минкомсвязи занимается развитием идеи о том, что производителям смартфонов придется обязательно устанавливать российские приложения перед выставлением на продажу в России.
Обновлено в 03:16
Политика

Тимошенко оценила конфликт Зеленского и Климкина

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко прокомментировала конфликт президента Украины Владимира Зеленского с главой МИД страны Павлом Климкиным.
Обновлено в 11:56
Политика

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Журналист The Financial Times Лайонел Барбер в эфире радиостанции LBC поделился впечатлениями от интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике

На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
Обновлено в 12:36
Политика

Мантуров озвучил сроки испытаний МС-21 с российским двигателем

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что испытания самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 запланированы на следующий год.
Обновлено в 05:45
Общество

Во Франции температура достигла рекордных +45,9 °С

Обновлено в 14:20
Политика

Украинских священников выгнали из монастырей на Афоне

Обновлено в 15:13
Происшествия

В Узбекистане аттракцион развалился во время работы

В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.
Обновлено в 15:12
Происшествия

Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Экономика

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Владимир Путин подписал изменения в законы о долевом строительстве многоквартирных домов и о Фонде дольщиков, говорится в материалах на портале публикации правовых актов.
Обновлено в 06:34
Политика

Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп два раза пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным во время саммита Большой двадцатки (G20) в японской Осаке, сообщает 28 июня «РИА Новости».
Обновлено в 12:42
Политика

В «Нафтогазе» ответили на заявление «Газпрома» по транзиту

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко прокомментировал заявление руководителя «Газпрома» Алексея Миллера о готовности российской компании продлить действующий контракт на транзит газа с Украиной.
Обновлено в 14:06
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Армия Турции атаковала позиции армии Сирии в ответ на обстрел в Идлибе

Турецкие военные атаковали позиции сирийской армии после того, как турецкий наблюдательный пункт в зоне деэскалации Идлиб подвергся обстрелу.
Обновлено в 06:24
Политика

Джимми Картер заявил, что Россия помогла Трампу стать президентом

Политик считает, что русские вмешались в выборы президента США 2016 года. Картер заявил, что на самом деле Дональд Трамп проиграл.
Обновлено в 14:26
Интернет

Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети

Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес

Божена Рынска написала два заявления в полицию

Накануне Рынска обратилась в полицию сразу с двумя заявлениями на родственниц Малашенко.
Обновлено в 12:29
Экономика

Определено влияние пенсионной реформы на экономику

Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 13:41
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
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