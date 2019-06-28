В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.

Экономика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Экономика Правительство России может поднять зарплаты учителям Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.

Политика Кадыров разделил мнение Путина про предателей Предательство является худшим из всех низких поступков - так глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина, прокомментировавшего ранее дело с отравлением экс-полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.

Армия и оружие ВСУ оставили свою позицию под Горловкой Украинские вооружённые формирования оставили одну из своих позиций под Горловкой.

Происшествия В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.

Политика Трамп задумал запретить шифрование в FaceTime и WhatsApp Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запретить «сквозное» шифрование (End-to-end encryption), которое используется, например, такими сервисами, как Apple Messages и FaceTime, WhatsApp и Signal.

Автоспорт Хэмилтон показал лучшее время в первой практике «Гран-при Австрии» Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой практике на "Гран-при Австрии".

Спорт Зубков не возвращал золото ОИ-2014 Российский бобслеист Александр Зубков, победивший на Олимпийских играх 2014 года в соревнованиях двоек и четверок, не собирается возвращать золотую медаль.

Происшествия В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.

Гаджеты Производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложения Минкомсвязи занимается развитием идеи о том, что производителям смартфонов придется обязательно устанавливать российские приложения перед выставлением на продажу в России.

Политика Тимошенко оценила конфликт Зеленского и Климкина Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко прокомментировала конфликт президента Украины Владимира Зеленского с главой МИД страны Павлом Климкиным.

Политика Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным Журналист The Financial Times Лайонел Барбер в эфире радиостанции LBC поделился впечатлениями от интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Шоу-бизнес Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.

Политика Мантуров озвучил сроки испытаний МС-21 с российским двигателем Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что испытания самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 запланированы на следующий год.

Происшествия В Узбекистане аттракцион развалился во время работы В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.

Происшествия Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.

Экономика Путин подписал закон о защите прав дольщиков Владимир Путин подписал изменения в законы о долевом строительстве многоквартирных домов и о Фонде дольщиков, говорится в материалах на портале публикации правовых актов.

Политика Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным Президент США Дональд Трамп два раза пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным во время саммита Большой двадцатки (G20) в японской Осаке, сообщает 28 июня «РИА Новости».

Политика В «Нафтогазе» ответили на заявление «Газпрома» по транзиту Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко прокомментировал заявление руководителя «Газпрома» Алексея Миллера о готовности российской компании продлить действующий контракт на транзит газа с Украиной.

Транспорт Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.

Армия и оружие Армия Турции атаковала позиции армии Сирии в ответ на обстрел в Идлибе Турецкие военные атаковали позиции сирийской армии после того, как турецкий наблюдательный пункт в зоне деэскалации Идлиб подвергся обстрелу.

Политика Джимми Картер заявил, что Россия помогла Трампу стать президентом Политик считает, что русские вмешались в выборы президента США 2016 года. Картер заявил, что на самом деле Дональд Трамп проиграл.

Шоу-бизнес Божена Рынска написала два заявления в полицию Накануне Рынска обратилась в полицию сразу с двумя заявлениями на родственниц Малашенко.

Экономика Определено влияние пенсионной реформы на экономику Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.