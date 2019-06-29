Политика
Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»Российская газета вчера в 14:13
В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
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В Кемерове прощаются с известным композитором и музыкантом Евгением Качалиным.
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