Политика
Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»Российская газета вчера в 14:13
В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:32, Вашингтон
Политика
Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма
Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Кадыров разделил мнение Путина про предателей
Обновлено вчера в 13:20
Здоровье
Восемь тысяч детей родились в перинатальном центре в Наро-Фоминске
Восемь тысяч детей родились в перинатальном центре в Наро-Фоминске за два года, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.
Обновлено вчера в 10:06
Политика
Юнкер на саммите G20 сыграл на рояле
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер во время саммита G20 в Осаке сыграл несколько мелодий на рояле.
Обновлено вчера в 10:14
Общество
Дроздов оценил запрет на содержание экзотических животных в доме
Биолог и телеведущий Николай Дроздов положительно оценил запрет на содержание в домашних условиях ряда животных.
Обновлено вчера в 17:36
Футбол
Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Венесуэлу
Сборная Аргентины одержала победу над командой Венесуэлы в четвертьфинале Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Обновлено в 00:14
Транспорт
Федеральную трассу «Сибирь» затопило в Иркутской области
Шестикилометровый участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» затоплен в Тулуне Иркутской области в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Украина за 23 года нанесла Крыму ущерб на 2,5 триллиона рублей
Всего ущерб, понесенный различными сферами хозяйствования, составил порядка 1 миллиарда рублей, недополученных выгод - 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 09:48
Финансы
Стало известно, на сколько процентов проиндексируют пенсии в 2020 году
Обновлено вчера в 03:56
Происшествия
В Италии взорвали остатки обрушившегося моста близ Генуи
В Италии снесли остатки моста, обрушение которого в прошлом году стало причиной гибели нескольких десятков человек.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа
Бывший украинский президент Петр Порошенко высказался по поводу состоявшейся встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Обновлено в 00:16
Политика
Путин и Эрдоган отметили рост товарооборота между РФ и Турцией
Президент России обратил внимание и на рост туристических потоков между двумя странами.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Конгрессмены США встретятся с Зеленским на Украине
Делегация конгрессменов США встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством "Нафтогаза Украины" в рамках своего визита в эту страну с 30 июня по 1 июля, сообщает дипмиссия в "Фейсбуке".
Обновлено вчера в 20:16
Здоровье
Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек
В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено вчера в 10:13
Автоспорт
Ферстаппен и Боттас попали в аварию на второй практике
Голландский автогонщик Макс Ферстаппен и финский пилот Валттери Боттас попали в аварии во время второй практики девятого этапа Гран-при Формулы-1 в Австрии.
Обновлено вчера в 10:43
Экономика
С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому
С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своем диагнозе
Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, пишет «Собеседник».
Обновлено вчера в 21:21
Армия и оружие
США уличили в атаке на российскую авиабазу «Хмеймим»
Ранее российское военное командовании действительно сообщало о том, что авиабаза «Хмеймим» была атакована с посыла США, однако информация касательно последних нападений на авиабазу «Хмеймим» в этом плане не комментировалась.
Обновлено вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Британский певец Мэтт Кардл впервые прокомментировал отношения с Меган Маркл
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
В жилом доме во Владимирской области взорвался газ
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей
28 июня глава штаба Навального Леонид Волков в Twitter рассказал о якобы существующем в Москве офисе, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Митрохина, Соколова и других.
Обновлено вчера в 15:50
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих впервые стала прабабушкой
В Сети появилось первое фото ее наследника Сегодня внучка 84-летней Алисы Фрейндлих, продюсер Анна Тарасова, впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 11:11
Финансы
Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
День памяти партизан и подпольщиков отмечают в России
29 июня в России отмечается День партизан и подпольщиков.
Обновлено в 00:24
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено вчера в 02:52
Армия и оружие
В Европе договорились о создании первого в мире «военного интернета»
Германия и Нидерланды объединили свои усилия с целью создания первого в истории «военного интернета», сообщает издание ZDNet.
Обновлено вчера в 17:18
Авто
Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах
Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Трамп и Си Цзиньпин начали переговоры
Американский президент Дональд Трамп встретился с главой КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:10
Наука
Затяжное счастье
В результате происходит классическое условное научение по Павлову: человек регулярно курит и регулярно испытывает удовольствие (выброс дофамина в итоге дает его через цепочку других веществ).
Обновлено 27 июня в 11:16