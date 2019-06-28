Политика

Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»Российская газета вчера в 14:13

В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
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Песков заявил о подготовке встречи глав МИД и Минобороны России и Франции

ТАССвчера в 23:44

Песков не исключил реанимацию «нормандского формата»

Газета.Ruвчера в 13:39

Кремль сообщил о готовящейся встрече глав МИД и Минобороны РФ и Франции

Интерфаксвчера в 21:14

Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»

Российская газетавчера в 14:13

Помощники лидеров «нормандской четвёрки» решат, нужна ли встреча глав

RT на русскомвчера в 13:59

Кремль анонсировал встречу глав МИД и Минобороны в «нормандском формате»

РБКвчера в 22:50

Песков допустил реанимацию «нормандского формата»

Известиявчера в 13:16
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:32, Вашингтон
Политика

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

Кадыров разделил мнение Путина про предателей

Обновлено вчера в 13:20
Здоровье

Восемь тысяч детей родились в перинатальном центре в Наро-Фоминске

Восемь тысяч детей родились в перинатальном центре в Наро-Фоминске за два года, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.
Обновлено вчера в 10:06
Политика

Юнкер на саммите G20 сыграл на рояле

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер во время саммита G20 в Осаке сыграл несколько мелодий на рояле.
Обновлено вчера в 10:14
Общество

Дроздов оценил запрет на содержание экзотических животных в доме

Биолог и телеведущий Николай Дроздов положительно оценил запрет на содержание в домашних условиях ряда животных.
Обновлено вчера в 17:36
Футбол

Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Венесуэлу

Сборная Аргентины одержала победу над командой Венесуэлы в четвертьфинале Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Обновлено в 00:14
Транспорт

Федеральную трассу «Сибирь» затопило в Иркутской области

Шестикилометровый участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» затоплен в Тулуне Иркутской области в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Украина за 23 года нанесла Крыму ущерб на 2,5 триллиона рублей

Всего ущерб, понесенный различными сферами хозяйствования, составил порядка 1 миллиарда рублей, недополученных выгод - 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 09:48
Финансы

Стало известно, на сколько процентов проиндексируют пенсии в 2020 году

Обновлено вчера в 03:56
Происшествия

В Италии взорвали остатки обрушившегося моста близ Генуи

В Италии снесли остатки моста, обрушение которого в прошлом году стало причиной гибели нескольких десятков человек.
Обновлено вчера в 11:11
Политика

Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа

Бывший украинский президент Петр Порошенко высказался по поводу состоявшейся встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Обновлено в 00:16
Политика

Путин и Эрдоган отметили рост товарооборота между РФ и Турцией

Президент России обратил внимание и на рост туристических потоков между двумя странами.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Конгрессмены США встретятся с Зеленским на Украине

Делегация конгрессменов США встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством "Нафтогаза Украины" в рамках своего визита в эту страну с 30 июня по 1 июля, сообщает дипмиссия в "Фейсбуке".
Обновлено вчера в 20:16
Здоровье

Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек

В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено вчера в 21:05
Политика

Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено вчера в 10:13
Автоспорт

Ферстаппен и Боттас попали в аварию на второй практике

Голландский автогонщик Макс Ферстаппен и финский пилот Валттери Боттас попали в аварии во время второй практики девятого этапа Гран-при Формулы-1 в Австрии.
Обновлено вчера в 10:43
Экономика

С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому

С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о своем диагнозе

Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, пишет «Собеседник».
Обновлено вчера в 21:21
Армия и оружие

США уличили в атаке на российскую авиабазу «Хмеймим»

Ранее российское военное командовании действительно сообщало о том, что авиабаза «Хмеймим» была атакована с посыла США, однако информация касательно последних нападений на авиабазу «Хмеймим» в этом плане не комментировалась.
Обновлено вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Британский певец Мэтт Кардл впервые прокомментировал отношения с Меган Маркл

Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

В жилом доме во Владимирской области взорвался газ

Обновлено вчера в 23:59
Политика

Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей

28 июня глава штаба Навального Леонид Волков в Twitter рассказал о якобы существующем в Москве офисе, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Митрохина, Соколова и других.
Обновлено вчера в 15:50
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих впервые стала прабабушкой

В Сети появилось первое фото ее наследника Сегодня внучка 84-летней Алисы Фрейндлих, продюсер Анна Тарасова, впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 11:11
Финансы

Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54
Политика

День памяти партизан и подпольщиков отмечают в России

29 июня в России отмечается День партизан и подпольщиков.
Обновлено в 00:24
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено вчера в 02:52
Армия и оружие

В Европе договорились о создании первого в мире «военного интернета»

Германия и Нидерланды объединили свои усилия с целью создания первого в истории «военного интернета», сообщает издание ZDNet.
Обновлено вчера в 17:18
Авто

Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах

Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Трамп и Си Цзиньпин начали переговоры

Американский президент Дональд Трамп встретился с главой КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:10
Наука

Затяжное счастье

В результате происходит классическое условное научение по Павлову: человек регулярно курит и регулярно испытывает удовольствие (выброс дофамина в итоге дает его через цепочку других веществ).
Обновлено 27 июня в 11:16
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