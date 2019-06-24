Политика
Песков рассказал о русофобской истерии в ГрузииiReactor 05:49
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Грузии, отметил, что там царит русофобская истерия, которая искусственно подогревается. В итоге мы сделали вывод, что опасность для наших граждан присутствует, — подчеркнул Песков.
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с чего всё началось
Возобновление авиаперевозок из РФ в Грузию возможно после возвращения ситуации в этой стране в нерусофобское русло.ТАСС06:04
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Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено в 10:39
Политика
Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана
Новые санкции США против Ирана призваны лишить верховного лидера страны Али Хаменеи и других доступа к финансовым инструментам, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
Корабли Северного флота зашли в Гавану
Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» зашёл в Гавану.
Обновлено в 12:50
Технологии
МТС обновил визуальный стиль, слоган и позиционирование бренда
Мобильный оператор МТС обновил визуальный стиль, слоган и позиционирование бренда, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 12:35
Футбол
Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию
Полтавская "Ворскла" поддержала антироссийскую акцию грузинских клубов. Об этом сообщает группа On Football в Facebook.
Обновлено в 09:02
Политика
России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17
Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Матвиенко согласилась остаться в Совфеде
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
В Сирии неизвестные вывели из строя пять морских нефтепроводов
Обновлено вчера в 17:20
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03
Футбол
Глушаков описал «Спартак» тремя словами
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.
Обновлено в 13:18
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
Обновлено в 12:15
Футбол
Защитник ЦСКА Щенников выбыл из строя из-за перелома лодыжки
Крайний защитник московского ЦСКА Георгий Щенников выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы, которую он получил в понедельник, 24 июня на утренней тренировке команды на клубной базе в Ватутинках.
Обновлено в 11:55
Авто
Новый Renault Duster лишат дизельных двигателей
Обновлено в 09:51
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
Обновлено в 10:47
Политика
Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией
Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Политика
Силовиков на Украине осудили за танцы под песню «Офицеры, россияне»
Бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко возмутился, что во время выпускного в Национальной академии Нацгвардии Украины в Харькове военные танцевали под песню российского певца Олега Газманова «Офицеры, россияне».
Обновлено в 10:06
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Политика
Переговоры Патрушева и Болтона продлились полтора часа
Переговоры продлились полтора часа. Ранее Патрушев и Болтон начали встречу в Иерусалиме.
Обновлено в 12:53
Спорт
Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии
Отмечается, что на проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Италия примет Олимпийские игры в четвертый раз.
Обновлено в 12:49
Политика
Медведев высказался о новых властях Украины
По мнению Медведева, в настоящее время украинское правительство себя пока никак не проявило.
Обновлено в 11:38
Экономика
Китайские инвесторы начали переговоры о покупке доли в GV Gold
Китайские инвесторы во главе с Fosun начали переговоры о покупке мажоритарного пакета в золотодобывающей компании GV Gold, которая добывает золото в Иркутской области и Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 11:36
Гаджеты
Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei
Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Политика
Ущерб Грузии от потери российских туристов оценили в $100 млн
Как заявил в эфире телеканала Rustavi2 экономист Transparency International Georgia Бесо Намчавадзе, потеря этих денег не станет критической для Грузии, так как можно будет восстановить баланс за счет туристов из других стран.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Десятки детей пропали после взрывов в Казахстане
Обновлено в 12:05