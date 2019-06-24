Политика

Песков рассказал о русофобской истерии в ГрузииiReactor 05:49

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Грузии, отметил, что там царит русофобская истерия, которая искусственно подогревается. В итоге мы сделали вывод, что опасность для наших граждан присутствует, — подчеркнул Песков.
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с чего всё началось

Песков рассказал об условиях возобновления авиаперевозок из России в Грузию

Возобновление авиаперевозок из РФ в Грузию возможно после возвращения ситуации в этой стране в нерусофобское русло.
ТАСС06:04

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Песков назвал реально опасной для российских туристов ситуацию в Грузии

ФАН06:06

Песков указал на «физическую опасность получить по зубам» в Грузии

РБК06:33

Песков заявил о русофобской истерии в Грузии

РИА Новости06:20

Песков: в Грузии царит русофобская истерия

Газета.Ru07:07

Кремль заявил о «русофобской истерии» в Грузии

Коммерсантъ05:59

Песков заявил о русофобской истерии в Грузии

RT на русском05:51

«Спросите у журналистов ВГТРК, гипотетическая ли эта опасность — по зубам получить?» Кремль — о запрете полетов в Грузию

Дождь05:49
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:35, Вашингтон
Наука

Комары чаще кусают чистых мужчин

Обновлено в 10:39
Политика

Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана

Новые санкции США против Ирана призваны лишить верховного лидера страны Али Хаменеи и других доступа к финансовым инструментам, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие

Корабли Северного флота зашли в Гавану

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» зашёл в Гавану.
Обновлено в 12:50
Технологии

МТС обновил визуальный стиль, слоган и позиционирование бренда

Мобильный оператор МТС обновил визуальный стиль, слоган и позиционирование бренда, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 12:35
Футбол

Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию

Полтавская "Ворскла" поддержала антироссийскую акцию грузинских клубов. Об этом сообщает группа On Football в Facebook.
Обновлено в 09:02
Политика

России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17

Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Политика

Матвиенко согласилась остаться в Совфеде

Обновлено в 04:26
Армия и оружие

В Сирии неизвестные вывели из строя пять морских нефтепроводов

Обновлено вчера в 17:20
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 10:03
Футбол

Глушаков описал «Спартак» тремя словами

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Восстановлено электроснабжение Петроградского района Петербурга

Обновлено в 11:58
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

Обновлено в 12:15
Футбол

Защитник ЦСКА Щенников выбыл из строя из-за перелома лодыжки

Крайний защитник московского ЦСКА Георгий Щенников выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы, которую он получил в понедельник, 24 июня на утренней тренировке команды на клубной базе в Ватутинках.
Обновлено в 11:55
Авто

Новый Renault Duster лишат дизельных двигателей

Обновлено в 09:51
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Ростовской области загорелся автобус с детьми

Обновлено в 10:47
Политика

Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией

Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Политика

Силовиков на Украине осудили за танцы под песню «Офицеры, россияне»

Бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко возмутился, что во время выпускного в Национальной академии Нацгвардии Украины в Харькове военные танцевали под песню российского певца Олега Газманова «Офицеры, россияне».
Обновлено в 10:06
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Политика

Переговоры Патрушева и Болтона продлились полтора часа

Переговоры продлились полтора часа. Ранее Патрушев и Болтон начали встречу в Иерусалиме.
Обновлено в 12:53
Спорт

Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии

Отмечается, что на проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Италия примет Олимпийские игры в четвертый раз.
Обновлено в 12:49
Политика

Медведев высказался о новых властях Украины

По мнению Медведева, в настоящее время украинское правительство себя пока никак не проявило.
Обновлено в 11:38
Экономика

Китайские инвесторы начали переговоры о покупке доли в GV Gold

Китайские инвесторы во главе с Fosun начали переговоры о покупке мажоритарного пакета в золотодобывающей компании GV Gold, которая добывает золото в Иркутской области и Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 11:36
Гаджеты

Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei

Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Политика

Ущерб Грузии от потери российских туристов оценили в $100 млн

Как заявил в эфире телеканала Rustavi2 экономист Transparency International Georgia Бесо Намчавадзе, потеря этих денег не станет критической для Грузии, так как можно будет восстановить баланс за счет туристов из других стран.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Десятки детей пропали после взрывов в Казахстане

Обновлено в 12:05
Происшествия

Воспитательница заставила детей стоять на улице в 33-градусную жару

Обновлено в 11:28
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