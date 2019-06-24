Песков рассказал о русофобской истерии в ГрузииiReactor 05:49

Возобновление авиаперевозок из РФ в Грузию возможно после возвращения ситуации в этой стране в нерусофобское русло.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Грузии, отметил, что там царит русофобская истерия, которая искусственно подогревается. В итоге мы сделали вывод, что опасность для наших граждан присутствует, — подчеркнул Песков.

Песков рассказал о русофобской истерии в Грузии

Политика Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана Новые санкции США против Ирана призваны лишить верховного лидера страны Али Хаменеи и других доступа к финансовым инструментам, заявил президент США Дональд Трамп.

Армия и оружие Корабли Северного флота зашли в Гавану Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» зашёл в Гавану.

Технологии МТС обновил визуальный стиль, слоган и позиционирование бренда Мобильный оператор МТС обновил визуальный стиль, слоган и позиционирование бренда, сообщает пресс-служба компании.

Футбол Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию Полтавская "Ворскла" поддержала антироссийскую акцию грузинских клубов. Об этом сообщает группа On Football в Facebook.

Политика России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17 Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Путешествия Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.

Футбол Глушаков описал «Спартак» тремя словами Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Футбол Защитник ЦСКА Щенников выбыл из строя из-за перелома лодыжки Крайний защитник московского ЦСКА Георгий Щенников выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы, которую он получил в понедельник, 24 июня на утренней тренировке команды на клубной базе в Ватутинках.

Политика Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.

Политика Силовиков на Украине осудили за танцы под песню «Офицеры, россияне» Бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко возмутился, что во время выпускного в Национальной академии Нацгвардии Украины в Харькове военные танцевали под песню российского певца Олега Газманова «Офицеры, россияне».

Музыка Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало» Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».

Политика Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии» Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.

Политика Переговоры Патрушева и Болтона продлились полтора часа Переговоры продлились полтора часа. Ранее Патрушев и Болтон начали встречу в Иерусалиме.

Спорт Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии Отмечается, что на проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Италия примет Олимпийские игры в четвертый раз.

Политика Медведев высказался о новых властях Украины По мнению Медведева, в настоящее время украинское правительство себя пока никак не проявило.

Экономика Китайские инвесторы начали переговоры о покупке доли в GV Gold Китайские инвесторы во главе с Fosun начали переговоры о покупке мажоритарного пакета в золотодобывающей компании GV Gold, которая добывает золото в Иркутской области и Республике Саха (Якутия).

Гаджеты Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.