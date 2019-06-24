Песков рассказал о русофобской истерии в ГрузииiReactor 05:49

Возобновление авиаперевозок из РФ в Грузию возможно после возвращения ситуации в этой стране в нерусофобское русло.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Грузии, отметил, что там царит русофобская истерия, которая искусственно подогревается. В итоге мы сделали вывод, что опасность для наших граждан присутствует, — подчеркнул Песков.

Песков рассказал о русофобской истерии в Грузии

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