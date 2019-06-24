Политика
Песков рассказал о русофобской истерии в ГрузииiReactor 05:49
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Грузии, отметил, что там царит русофобская истерия, которая искусственно подогревается. В итоге мы сделали вывод, что опасность для наших граждан присутствует, — подчеркнул Песков.
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с чего всё началось
Возобновление авиаперевозок из РФ в Грузию возможно после возвращения ситуации в этой стране в нерусофобское русло.ТАСС06:04
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В Симферополе более 98 тыс. жителей остались без света из-за аварии на одной из линий электропередачи.
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Обновлено в 08:57
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В Подмосковье арестовали обвиняемую в убийстве директора ТЦ
Следователи задержали женщину, обвиняемую в убийстве директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья.
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Команда Зеленского назвала 20 достижений президента за месяц работы
Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала видео, в котором перечислены 20 достижений украинского лидера за первый месяц его работы.
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Российский депутат Сергей Гаврилов признался, что не предполагал, что его нахождение в кресле главы грузинского парламента на Межпарламентской ассамблее православия (МАП) вызовет возмущение местной оппозиции и как следствие многочисленные акции протеста.
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Армия и оружие
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Паршивлюк перешел в московское «Динамо»
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Назван ущерб Грузии от потери российских туристов
Подсчитаны убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией и потери российских туристов.
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