Политика

Песков рассказал о русофобской истерии в ГрузииiReactor 05:49

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Грузии, отметил, что там царит русофобская истерия, которая искусственно подогревается. В итоге мы сделали вывод, что опасность для наших граждан присутствует, — подчеркнул Песков.
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с чего всё началось

Песков рассказал об условиях возобновления авиаперевозок из России в Грузию

Возобновление авиаперевозок из РФ в Грузию возможно после возвращения ситуации в этой стране в нерусофобское русло.
ТАСС06:04

Подробнее о событии

Песков: в Грузии царит русофобская истерия

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Песков указал на «физическую опасность получить по зубам» в Грузии

РБК06:33

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Кремль заявил о «русофобской истерии» в Грузии

Коммерсантъ05:59

Песков заявил о русофобской истерии в Грузии

RT на русском05:51

Песков заявил о русофобской истерии в Грузии

РИА Новости06:20
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:32, Вашингтон
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На следующей неделе жара в столичном регионе сменится по-осеннему прохладной и дождливой погодой.
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В России ввели запрет на полеты в Грузию

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал происходящее «вынужденной мерой», вводимой из-за «экстремистских действий», разворачивающихся на территории Грузии.
Обновлено 22 июня в 02:40
Экономика

АвтоВАЗ ожидает снижение объема рынка новых легковых машин и LCV на 4%

Вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Ян Птачек на конференции объединения автопроизводителей озвучил прогноз о снижении рынка новых легковых и легких коммерческих машин в России на 3-4% в 2019 году.
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Huawei выпустит крупный апдейт для 20 смартфонов

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Обновлено в 09:02
Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
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Ростуризм разъяснил порядок возврата билетов и туров в Грузию

Ростуризм опубликовал на своем сайте часто задаваемые вопросы туристов о ситуации в Грузии, где, в частности, разъяснил порядок возврата средств за авиабилеты и туры.
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ЖКХ

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В Симферополе более 98 тыс. жителей остались без света из-за аварии на одной из линий электропередачи.
Обновлено в 09:23
Общество

Суд рассмотрит иск о запрете BlaBlaCar в России

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В Подмосковье арестовали обвиняемую в убийстве директора ТЦ

Следователи задержали женщину, обвиняемую в убийстве директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья.
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Команда Зеленского назвала 20 достижений президента за месяц работы

Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала видео, в котором перечислены 20 достижений украинского лидера за первый месяц его работы.
Обновлено в 08:54
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World of Warcraft Classic откроет отдельный российский сервер

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Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину

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В Германии столкнулись и упали два истребителя Eurofighter. Об этом сообщила пресс-служба ВВС ФРГ. Оба пилота смогли катапультироваться.
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Нино Нинидзе озвучила причины развода с Кириллом Плетневым Полтора месяца назад супруги объявили о разрыве.
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Российский депутат оценил кресло главы грузинского парламента

Российский депутат Сергей Гаврилов признался, что не предполагал, что его нахождение в кресле главы грузинского парламента на Межпарламентской ассамблее православия (МАП) вызовет возмущение местной оппозиции и как следствие многочисленные акции протеста.
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В США возобновлены испытания электромагнитной корабельной пушки

Военно-морские силы США приступили к новому этапу испытаний электромагнитных пушек, также известных как рельсотроны, сообщает 24 июня портал defence-blog.com.
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Подсчитаны убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией и потери российских туристов.
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