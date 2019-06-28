Политика

Песков рассказал о реанимации «нормандского формата»Мойка78 00:42

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке возможной встречи лидеров в «нормандском формате». Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-24» отметил, что в связи со сменой президента Украины тема реанимации саммита в «нормандском формате» стала актуальной.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»

Российская газетавчера в 14:13

Кремль анонсировал встречу глав МИД и Минобороны в «нормандском формате»

РБКвчера в 22:50

Кремль сообщил о готовящейся встрече глав МИД и Минобороны РФ и Франции

Интерфаксвчера в 21:14

Песков заявил о подготовке встречи глав МИД и Минобороны России и Франции

ТАССвчера в 23:44

Помощники лидеров «нормандской четвёрки» решат, нужна ли встреча глав

RT на русскомвчера в 13:59

Песков не исключил реанимацию «нормандского формата»

Газета.Ruвчера в 13:39

Песков допустил реанимацию «нормандского формата»

Известиявчера в 13:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:03, Ашберн
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Обновлено вчера в 08:13
Общество

В затопленный Тулун прибыл губернатор Иркутской области

Обновлено вчера в 23:28
Политика

Журналист FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Обновлено вчера в 15:41
Происшествия

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Общество

На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками

В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено вчера в 16:10
Армия и оружие

Спасти обреченный борт. Как военные самолеты сажают на брюхо

Посадка на фюзеляж происходит, по сути, так же, как и обычная, но требует максимальной концентрации внимания летчика.
Обновлено в 01:00
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту

28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия

В Индии при обрушении стены погибли 16 человек

В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
Обновлено в 00:04
Происшествия

В Коврове более десяти человек пострадали из-за хлопка газа в квартире

В Коврове (Владимирская область) мужчина погиб после хлопка газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске

Обновлено вчера в 13:51
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено вчера в 18:19
Армия и оружие

Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.
Обновлено вчера в 05:20
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 08:40
Политика

Путин ответил Мэй на обвинения по «делу Скрипалей»

Напомним, Тереза Мэй во время переговоров с Владимиром Путиным указала на наличие у властей Великобритании неких неопровержимых доказательств причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и обвинила Россию в использовании смертоносного вещества в Солсбери.
Обновлено вчера в 09:07
Политика

Трамп предложил Ким Чен Ыну встречу

Обновлено вчера в 19:01
Политика

Трамп: на переговорах с Путиным многое достигнуто в сфере торговли

Обновлено в 01:51
Финансы

Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54
Политика

Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию

Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной рады Николай Скорик в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:52
Политика

Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек в поставке Турции С-400

В процессе поставок зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 22:48
Автоспорт

Даниил Квят: Сегодня был сложный день

Команда Toro Rosso не лучшим образом провела пятничные заезды на Ред Булл Ринге – ни Даниил Квят, ни Алекс Албон не смогли выйти из 66 секунд и заняли места во второй половине итоговых протоколов, жалуясь на проблемы с балансом.
Обновлено вчера в 13:54
Политика

Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом

Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

На станции Сходня украли полтора километра кабеля

Обновлено вчера в 05:37
Общество

Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга

Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 03:44
Футбол

Черышев: «Переход в „Валенсию“ практически завершён»

Обновлено вчера в 18:58
Гаджеты

Apple переводит производство Mac Pro в Китай

Стоимость одного компьютера Mac Pro составляет $6 тыс. Ранее компьютеры производились в США, на заводе Apple в Остине, штат Техас.
Обновлено вчера в 12:54
Путешествия

Только 3% россиян намерены поехать в отпуск в дальнее зарубежье

Поехать летом в отпуск за границу намерены только 5% россиян, из них только 3% — в дальнее зарубежье, а 2% хотят поехать в сопредельные страны.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия

В России вступил в силу закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП

В России 28 июня вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 05:16
Общество

В Петербурге повредили открывшийся после реставрации Банковский мост

Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся после реставрации 19 июня.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия

Дамбу прорвало на реке Ока в Иркутской области

В Иркутской области произошел прорыв дамбы на реке Ока в связи с обильными дождями и поводком.
Обновлено вчера в 23:39
Музыка

В Кемерове ушёл из жизни известный музыкант и композитор

Известный композитор погиб на 54 году жизни, об этом сообщили родственники погибшего.
Обновлено в 01:36
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное