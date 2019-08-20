Политика
Песков рассказал о разногласиях Путина и МакронаМосковский Комсомолец 07:10
Собеседники далеко не всегда соглашались друг с другом, но они проявили готовность обсуждать проблемы и там, где есть общее мнение, и там, где есть разногласия, отметил Песков. Переговоры проходили долго, президент России вернулся в Москву в шесть утра во вторник.
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Армия и оружие
США начали разработку новой ракеты наземного базирования в феврале
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Обновлено в 10:32
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
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Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
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Энергетика
Украина закупила в Колумбии более 300 тыс. тонн угля
Обновлено в 08:23
Политика
Путин впервые прокомментировал взрыв под Архангельском
Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил последствия ЧП в Архангельской области, где погибли испытатели «Росатома».
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Общество
Трамп стал дедушкой в десятый раз
Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
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Политика
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Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
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Завершено расследование уголовных дел в отношении четырех участников несанкционированных акций в Москве, а также против блогера Владислава Синицы, разместившего скандальный пост в Twitter.
Обновлено в 10:13
Футбол
Дортмундская «Боруссия» в 2 раза увеличила зарплату Санчо
Дортмундская «Боруссия» в два раза увеличила зарплату своему полузащитнику Джейдону Санчо, утверждает Bild.
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Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Греции
Обновлено в 10:32
Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
К чему приведёт сирийская атака турецкого конвоя в Идлибе
Последние события, связанные с ударами сирийских ВВС по турецкому конвою, вполне могут привести даже к прямому военному столкновению Дамаска и Анкары, отметил в разговоре с News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
В Тульской области задержали водителя, сбившего паралимпийцев
Полицейские задержали водителя, сбившего в понедельник вечером в Тульской области трех инвалидов, которые передвигались на колясках, сообщает во вторник управление МВД по региону.
Обновлено в 10:42
Транспорт
«Аэрофлот» открыл продажу билетов в новый аэропорт Саратова
Авиакомпания "Аэрофлот" открыла 20 августа продажу авиабилетов с вылетом с 27 октября в новый аэропорт Саратова - Гагарин, сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании.
Обновлено в 08:29
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину
У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.
Обновлено в 08:55
Общество
В Японии за неделю от жары умерли семь человек
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Обновлено вчера в 22:43
Футбол
Круговой подписал контракт с «Зенитом»
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Уфы» Данил Круговой подписал контракт с «Зенитом».
Обновлено в 07:16
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 10:00
Экономика
Прибыль Xiaomi во втором квартале не оправдала прогнозов
Прибыль китайского производителя электроники Xiaomi Corp не оправдала ожиданий во втором квартале 2019 года на фоне слабого спроса на смартфоны в условиях замедления экономики КНР.
Обновлено в 07:52
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
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Происшествия
В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна
В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.
Обновлено в 04:54
Экономика
Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото
Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Российская легкоатлетка умерла в 25 лет
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
Обновлено в 04:56
Футбол
«Барселона» намерена арендовать Неймара
Обновлено в 04:37