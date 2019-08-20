Собеседники далеко не всегда соглашались друг с другом, но они проявили готовность обсуждать проблемы и там, где есть общее мнение, и там, где есть разногласия, отметил Песков. Переговоры проходили долго, президент России вернулся в Москву в шесть утра во вторник.

Песков рассказал о разногласиях Путина и Макрона

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