Политика

Песков рассказал о разногласиях Путина и МакронаМосковский Комсомолец 07:10

Собеседники далеко не всегда соглашались друг с другом, но они проявили готовность обсуждать проблемы и там, где есть общее мнение, и там, где есть разногласия, отметил Песков. Переговоры проходили долго, президент России вернулся в Москву в шесть утра во вторник.
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В Кремле назвали конструктивными переговоры Путина и Макрона

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США начали разработку новой ракеты наземного базирования в феврале.
Обновлено в 10:32
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Обновлено в 09:10
Армия и оружие

К чему приведёт сирийская атака турецкого конвоя в Идлибе

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