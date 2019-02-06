Песков рассказал о зарплатах сотрудников пресс-службы президентаРИА Новости 08:05

Зарплаты в пресс-службе президента России начинаются от 50–60 тыс. руб. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая на форуме «Медиадень», передает корреспондент РБК. По его словам, в пресс-службе довольно длинная карьерная лестница.

с чего всё началось

В общем, это очень длинная лестница. Скажу, что начинается зарплата где-то с 50–60 тыс. руб.

Дмитрий Песков рассказал, с какой суммы начинаются зарплаты в президентской пресс-службе и сколько шагов по карьерной лестнице надо сделать, чтобы попасть на самый верх.

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