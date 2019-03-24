Политика
Песков рассказал о процессе подготовки Путина к публичным мероприятиямИзвестия 08:00
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в ходе подготовки к выступлениям Путин получает новую информацию о ситуации как в стране, так и за рубежом.
Читать в источнике
Оценить20
Он работает с информацией, которую получает по линии разных ведомств, к нему приходят ближайшие помощники, вызывает министров, звонит, задает вопросы по ситуации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 07:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 17:11, Ашберн
Происшествия
Юрий Николаев госпитализирован с сотрясением мозга
В результате удара Николаев получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, сообщает telegram-канал Baza.
Обновлено в 13:26
Здоровье
"Здесь умирают дети!" Единственный хоспис за Уралом не может открыться год
Год назад в Омске прошла церемония открытия частного хосписа "Радуга". Это первый подобный центр за Уралом.
Обновлено в 01:07
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Голанах и Крыме
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с РФ.
Обновлено в 07:44
Общество
Синоптик назвал сроки наступления весенней погоды в Москве
Главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что приход весенней погоды в Москву ожидается на следующих выходных.
Обновлено в 10:19
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Путешествия
Названы страны, куда сложнее всего получить визу
Пакистан, хотя и находится ближе к России, но здесь свои порядки в получении визы.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Колпино водители подрались на проезжей части и попали на видео
Драку, развернувшуюся прямо на проезжей части сняли на видео очевидцы, после чего опубликовали ролик в социальных сетях.
Обновлено в 14:54
Политика
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
Обновлено в 14:36
Футбол
Черчесов рассказал о настрое сборной перед игрой с Казахстаном
24 марта российская сборная одержала победу над командой Казахстана в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0. Игра прошла в Нур-Султане.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Подмосковный тренер на протяжении двух лет насиловал школьницу
Наставника подозревают в том, что он неоднократно насиловал девочку 2005 года рождения с января 2017-го по февраль 2019-го года.
Обновлено в 15:08
Политика
Источник рассказал об экстренном совещании министров в резиденции Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проводит экстренное совещание министров в своей загородной резиденции Чекерс на фоне обострившегося кризиса в правительстве на фоне Brexit, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Индия отказалась от покупки российских Су-35 и МиГ-35
Несколько недель назад представители российского оборонного ведомства заявили о том, что Индия готова приобрести крупную партию российских истребителей Су-35 и МиГ-35, однако, как оказалось, в Индии решили вообще не рассматривать покупку российских боевых самолётов, полагая, что какого-либо интереса они вообще не представляют.
Обновлено в 08:05
Футбол
В половине туалетных кабинок «Уэмбли» были найдены следы кокаина
Болельщики проносили кокаин на стадион «Уэмбли» на матч квалификации Евро-2020 между сборными Англии и Чехии (5:0). Согласно расследованию The Telegraph, следы кокаина была найдены примерно в половине туалетных кабинок, обследованных журналистами.
Обновлено в 16:20
Общество
Посетители Исторического музея самовольно повесили лишнюю картину
Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея Мария Лемигова рассказала РИА Новости о появлении в одном из залов лишней картины.
Обновлено в 11:25
Футбол
Представлен официальный талисман чемпионата Европы 2020 года
Обновлено в 16:13
Интернет
Пользователям Telegram разрешили удалять сообщения собеседников
Созданный бизнесменом Павлом Дуровым интернет-мессенджер Telegram обзавелся новой функцией: у пользователей появилась возможность удалять всю личную переписку и в своем аккаунте, и на устройствах своих собеседников — без срока давности.
Обновлено в 17:02
Происшествия
После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело
По факту массового отравления людей в дагестанском Хасавюрте возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщается в Instagram управления МВД по Дагестану.
Обновлено в 11:02
Политика
КПП «Золотое» открыт в Донбассе
Государственная пограничная служба Украины заявила, что через КПП «Золотое» в Луганской области восстановлен пропуск лиц и транспортных средств.
Обновлено в 04:52
Футбол
Дель Пьеро: «„Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов»
Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро выразил уверенность, что туринцы рано или поздно выиграют Лигу чемпионов.
Обновлено в 14:23
Спорт
Йоханнес Бё выиграл малый Хрустальный глобус в зачете масс-стартов
Норвежец Йоханнес Бё победил в масс-старте на заключительном девятом этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия) и стал обладателем малого Хрустального глобуса в данной дисциплине по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 12:14
Кино
Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»
Ахеджакова возмутилась новым сценарием и оскорбила Талызину.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Европейские страны предложили запретить «роботов-убийц»
Три европейские страны планируют совместно выдвинуть инициативу по разработке международного режима контроля за автономными роботизированными боевыми системами, сообщило бельгийское внешнеполитическое ведомство.
Обновлено в 16:59
Общество
Года не хватило: после пожара в «Зимней вишне» всё еще закрыты 100 ТРЦ
Сотня объектов, которые остаются закрытыми из-за нарушений требований пожарной безопасности, — это почти 10% от общего числа так называемых профессиональных ТРЦ (группа торговых предприятий, управляемых как единое целое и находящихся в одном строении или комплексе зданий), отметил член президиума Российского совета торговых центров Роман Скороходов.
Обновлено в 17:01
Экономика
Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Футбол
«Барселона» готова отпустить Силлесена за 50 миллионов евро
Голкипер "Барселоны" Яспер Силлесен может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Обновлено в 06:55
Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Статус собора Святой Софии могут заменить с музея на мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно.
Обновлено в 16:33