Политика

Песков рассказал о подготовке Путина к публичным мероприятиямНевские Новости 09:14

Президент России Владимир Путин работает с информацией от разных ведомств, а также звонит своим подчиненным и проводит с ними встречи перед публичными мероприятиями, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Он работает с информацией, которую получает по линии разных ведомств, к нему приходят ближайшие помощники, вызывает министров, звонит, задает вопросы по ситуации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 07:12

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Как Путин готовится к публичным мероприятиям, рассказал Песков

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