Песков рассказал о подготовке Путина к публичным мероприятиямНевские Новости 09:14

Он работает с информацией, которую получает по линии разных ведомств, к нему приходят ближайшие помощники, вызывает министров, звонит, задает вопросы по ситуации.

Президент России Владимир Путин работает с информацией от разных ведомств, а также звонит своим подчиненным и проводит с ними встречи перед публичными мероприятиями, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Песков рассказал о подготовке Путина к публичным мероприятиям

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