Политика
Песков рассказал о процессе подготовки Путина к публичным мероприятиямИзвестия 08:00
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в ходе подготовки к выступлениям Путин получает новую информацию о ситуации как в стране, так и за рубежом.
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Он работает с информацией, которую получает по линии разных ведомств, к нему приходят ближайшие помощники, вызывает министров, звонит, задает вопросы по ситуации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 07:12
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Культура
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В ЕС опровергли слухи о расследовании против Порошенко
Как передавало ИА REGNUM, 23 марта кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе пресс-конференции заявила, что антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры ЕС.
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Гаджеты
Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае
Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
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Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 18:27
Общество
Дочь маршала Конева решила не судиться с Comedy Woman
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Авто
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Lada Largus Отечественная модель, которая замыкает тройку лидеров нашего рейтинга, является самым доступным 7-местным автомобилем на российском рынке.
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Армия и оружие
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
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На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
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Спорт
Тутберидзе впервые поделилась эмоциями после смерти матери
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Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено в 13:04
Футбол
Польша обыграла Латвию в матче квалификации Евро-2020
Сборная Польши одержала победу над национальной командой Латвии в матче второго тура группового турнира квалификации на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие
В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО о бомбежках Югославии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оправдание бомбежек Югославии со стороны НАТО само по себе является «актом агрессии».
Обновлено в 18:18
Футбол
Сборная Германии вырвала победу в матче с Голландией
Голы Лероя Зане и Сержа Гнабри позволили Германии повести к перерыву (2:0). Однако во второй половине "оранжевые" резко активизировались и дважды огорчили Мануэля Нойера: отличились Матейс де Лигт и Мемфис Депай.
Обновлено в 17:53
Происшествия
В Польше автомобиль влетел в группу пешеходов
В Польше автомобиль BMW влетел в группу пешеходов. Об этом 24 марта сообщило издание Wp.pl.
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Путешествия
Названы страны, куда сложнее всего получить визу
Пакистан, хотя и находится ближе к России, но здесь свои порядки в получении визы.
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Экономика
Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
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Политика
Минюст США: Мюллер обвинил Россию во взломе почты помощников Клинтон
Министерство юстиции США после изучения доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому вмешательству» заявило, что расследование выявило взлом электронной почты помощников экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон со стороны «подконтрольных России хакеров».
Обновлено в 16:30
Происшествия
КАД заволокло чёрным дымом от пожара на Волхонском шоссе
Клубы густого чёрного дыма распространились на большой площади и, по словам очевидцев, долетели до КАД.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
Российские военные проведут наблюдательный полет над США
Российский самолет совершит с 25 по 30 марта наблюдательный полет над США в рамках Договора по открытому небу, сообщает в понедельник газета вооруженных сил России "Красная звезда".
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце
Ольга Бузова выкладывала фото и видео из Барселоны. Туда она отправилась чтобы отметить день рождения мамы.
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Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»
Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".
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Футбол
УЕФА представил талисман Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный талисман чемпионата Европы 2020 года.
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Происшествия
В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления
После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело.
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Происшествия
На Кипре задержали пьяную россиянку, управлявшую автомобилем
На Кипре задержана гражданка России, которая управляла автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков.
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Армия и оружие
NI оценило эффективность российского Су-35С
Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.
Обновлено в 10:31
Политика
Тревожные настроения: все больше россиян готовы принимать участие в протестах
46% россиян отметили, что среди их родных, друзей и коллег доминируют тревожные настроения.
Обновлено вчера в 04:41
Космос
В NASA запечатлели одно из лучших фото Юпитера
Один из наиболее интересных глазу обывателя снимков планеты Юпитер сделали сотрудники NASA.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии
Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
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Политика
Жителям Астаны разрешили не менять документы после переименования
Министерство юстиции Казахстана сообщило, что после смены названия столицы Астаны на Нур-Султан гражданам не придется менять ранее полученные документ.
Обновлено в 04:35