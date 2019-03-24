Песков рассказал о процессе подготовки Путина к публичным мероприятиямИзвестия 08:00

Он работает с информацией, которую получает по линии разных ведомств, к нему приходят ближайшие помощники, вызывает министров, звонит, задает вопросы по ситуации.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в ходе подготовки к выступлениям Путин получает новую информацию о ситуации как в стране, так и за рубежом.

Песков рассказал о процессе подготовки Путина к публичным мероприятиям

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