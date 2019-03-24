Политика

Песков рассказал о процессе подготовки Путина к публичным мероприятиямИзвестия 08:00

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в ходе подготовки к выступлениям Путин получает новую информацию о ситуации как в стране, так и за рубежом.
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Дмитрий Песков
Он работает с информацией, которую получает по линии разных ведомств, к нему приходят ближайшие помощники, вызывает министров, звонит, задает вопросы по ситуации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 07:12

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Как Путин готовится к публичным мероприятиям, рассказал Песков

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