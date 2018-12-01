Действительно, были обращения от Майкла Коэна, в которых он сообщает, что компания действительно собирается строить дом в Москве и не может установить необходимые бизнес-контакты. Они просили организовать встречу с тогдашним главой администрации президента Сергеем Ивановым.

Экс-адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн действительно обращался в администрацию Кремля с вопросами о строительстве здания и просил организовать встречу с ее руководством, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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