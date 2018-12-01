Политика
Экс-адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн действительно обращался в администрацию Кремля с вопросами о строительстве здания и просил организовать встречу с ее руководством, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 17:32
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Действительно, были обращения от Майкла Коэна, в которых он сообщает, что компания действительно собирается строить дом в Москве и не может установить необходимые бизнес-контакты. Они просили организовать встречу с тогдашним главой администрации президента Сергеем Ивановым.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВедомости вчера в 17:25
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Песков подтвердил обращение экс-адвоката Трампа в Кремль из-за проекта небоскреба
Ведомостивчера в 17:25
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 08:47, Ашберн
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