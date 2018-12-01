Экс-адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн действительно обращался в администрацию Кремля с вопросами о строительстве здания и просил организовать встречу с ее руководством, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков рассказал о письме Коэна в Кремль

Политика Политика Песков: Путин и Трамп поздоровались на саммите G20

Политика Политика В Германии призвали закрыть порты для российских судов Евросоюза и США должны закрыть порты для российских судов, которые следуют из Азовского моря, заявила генеральный секретарь Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр – партии, в которой состоит и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Политика Политика Киев разрабатывает процедуру доступа иностранных журналистов в Крым Министерство информационной политики Украины начало разрабатывать процедуру, позволяющую иностранным журналистам посещать Крым на время действия военного положения в ряде регионов страны.

Политика Политика Путин предложил использовать площадку G20 для выработки реформы ВТО Президент России Владимир Путин предложил использовать площадку Группы двадцати для выработки подходов к реформе ВТО.

Армия и оружие Армия и оружие Миссия ООН в Сирии сообщила об обстреле гуманитарной группы Гуманитарная группа миссии ООН в Сирии подверглась обстрелу в районе Дейр-эз-Зора, говорится в официальном заявлении миссии.

Политика Политика «Касперский» сожалеет о решении суда США по запрету ПО "Лаборатория Касперского" сожалеет о решении суда, подтвердившего отказ в иске компании по запрету ее продукции в госучреждениях США; "Лаборатория Касперского" продолжит работать на рынке страны, сказали РИА Новости в пресс-службе компании.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны: НАТО под видом учений стягивает войска к границам России НАТО под предлогом проведения учений в приграничных с Россией странах стягивает войска к российским границам, приводит ФАН слова заместителя министра обороны РФ Александра Фомина.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео с концептом российского сверхскоростного вертолета

Политика Политика Стали известны сроки появления российской базы на Луне

Политика Политика Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет Украина ограничила въезд в страну для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, написал президент страны Петр Порошенко в Twitter.

Политика Политика Задержанные украинские моряки помещены в СИЗО «Лефортово» Члены экипажей украинских военных судов, задержанных в Керченском проливе, 30 ноября доставлены в московский следственный изолятор «Лефортово», сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Политика Политика СБУ проводит обыск дома у наместника Киево-Печерской лавры Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски дома наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

Армия и оружие Армия и оружие Россия ограничит проход по Севморпути для иностранных военных кораблей

Политика Политика Познер посоветовал Брилеву определиться с гражданством Журналист Владимир Познер высказал свое мнение по поводу наличия у телеведущего и замгендиректора телеканала "Россия 1" Сергея Брилева второго гражданства.