Политика

Песков рассказал о первом разговоре Путина и ЗеленскогоВести.Ru 06:02

Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину. О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что важен сам факт общения президентов двух стран.
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Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским

РБК05:52

Песков рассказал о подготовке телефонного разговора Путина и Зеленского

РИА Новости05:19

Кремль считает очень важным сам факт первого общения Путина и Зеленского

Коммерсантъ05:36

Песков назвал прагматичным разговор Путина и Зеленского

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В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского

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Якутия 2405:15

Песков рассказал, с чего Путин начал первый телефонный разговор с Зеленским

ТАСС05:50
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Политика

Уволен помощник уральского полпреда, подозреваемый в госизмене

Обновлено вчера в 06:12
Политика

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Министр труда США Александр Акоста объявил об уходе в отставку на фоне разгорающегося скандала с обвиненным в торговле людьми и сексуальном насилии несовершеннолетних миллиардере Джеффри Эпштейне.
Обновлено в 11:08
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Гран-при Великобритании. Боттас был лучшим во второй практике

На автодроме в Сильверстоуне проходит десятый этап Формулы-1 – Гран-при Великобритании. Состоялась вторая свободная практика.
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Общество

Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию

Обновлено вчера в 10:25
Экономика

Крупнейший в мире алмазный рудник закроют

Австралийско-британский концерн Rio Tinto Group принял решение закрыть крупнейший в мире алмазный рудник, который находится в Западной Австралии, пишет Bloomberg.
Обновлено в 11:02
Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
Наука

Ученые: Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают

Учёные из Стэнфордского университета (США), наблюдая активность мозга спящих рыб, устаовили деление их сна на фазы, аналогичные для млекопитающих.
Обновлено в 03:48
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Происшествия

В российском городе расстреляли полицейских

В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Участники протестов против храма в Екатеринбурге сообщили об обысках

Обновлено в 08:39
Политика

Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»

В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией.
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Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Недвижимость

В Центробанке ожидают падения цен на жильё

В Центробанке предрекают падение цен на жильё после 2024 года.
Обновлено в 04:20
Религия

Мощи святых покровителей брака Петра и Февронии привезут в Москву

Обновлено в 08:06
Происшествия

Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании

Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43
Происшествия

Смертельная схватка белых акул попала на видео

В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Общество

Росгвардии хотят передать под охрану маковые поля

Охрану посевов наркосодержащих растений в России планируют поручить Росгвардии, подведомственным ей организациям, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти, соответствующий законопроект размещен в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:53
Общество

«Сибирские Мальдивы» теперь закрыты от посетителей

"Сибирские Мальдивы" закрыты для любителей эффектных фотографий.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце поучаствовала в забеге с быками в Испании

Актриса Агата Муцениеце приняла участие в забеге с быками.
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Происшествия

На Кольцевой линии московского метро произошел сбой

Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:45
Общество

Дмитрий Медведев прибыл в Ставрополь

В поездке премьер-министра сопровождают полпред президента в СКФО Александр Матовников и губернатор Владимир Владимиров, сообщила пресс-служба главы края.
Обновлено в 08:47
Футбол

Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

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Путин рекомендовал дать улице в Петербурге имя Жореса Алферова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении имени выдающегося ученого, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова.
Обновлено в 11:24
Политика

Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия

В Тихом океане ВМС США захватили корабль с 7 тоннами кокаина

Обновлено в 08:52
Происшествия

Курорты Турции затянуло дымом от пожаров

Очаг пожара находился в 60 км от курорта Фетхие, где были эвакуированы жители более 30 домов.
Обновлено в 11:48
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Футболист Хаджи, которым интересовался «Спартак», перешел в «Генк»

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Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
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Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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