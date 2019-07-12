Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину. О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что важен сам факт общения президентов двух стран.

Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского

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