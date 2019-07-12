Политика

Песков рассказал о первом разговоре Путина и ЗеленскогоВести.Ru 06:02

Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину. О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что важен сам факт общения президентов двух стран.
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Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским

РБК05:52

Песков рассказал о подготовке телефонного разговора Путина и Зеленского

РИА Новости05:19

Кремль считает очень важным сам факт первого общения Путина и Зеленского

Коммерсантъ05:36

Песков назвал прагматичным разговор Путина и Зеленского

RT на русском05:27

В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского

Газета.Ru09:21

Кремль: Разговор Путина и Зеленского был ознакомительным

Якутия 2405:15

Песков рассказал, с чего Путин начал первый телефонный разговор с Зеленским

ТАСС05:50
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Метеоролог назвал сроки возвращения летнего тепла в Москву

Старков отметил, что летняя погода вернется уже на следующей неделе — температура днем поднимется опять до 25 градусов тепла.
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Общество

Под Новгородом обнаружили незаконные вырубки в особо охраняемых зонах

Согласно релизу, по итогам проверки выявлены нарушения лесного законодательства по вырубке леса "как на особо охраняемых природных территориях, так и расположенных в водоохранных зонах, на особо защитных лесных участках".
Обновлено в 08:20
Происшествия

Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк

Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
Обновлено в 08:46
Театры

Скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

11 июля не стало Олега Дмитриева. Информацию о кончине актера и режиссера подтвердило руководство МДТ.
Обновлено вчера в 10:27
Политика

НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.
Обновлено в 07:56
Футбол

Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Обновлено в 09:46
Происшествия

Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара

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В Минкурортов перечислили претензии туристов Крыма

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Происшествия

Самолет ВВС США экстренно сел в Небраске из-за возгорания двигателя

Обновлено в 09:20
Политика

Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы

Обновлено в 10:47
Происшествия

Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»

Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 00:58
Происшествия

В Москве девушка упала в канализацию и исчезла

В Москве во время прогулки по Бирюлевскому дендропарку таинственно исчезла 26-летняя девушка.
Обновлено в 07:27
Происшествия

17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне

17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом передает The Telegraph.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

В докладе ОЗХО по химатаке в Думе нашлись несостыковки и пробелы

Российские и британские эксперты обнаружили в официальном докладе миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по установлению фактов применения химоружия в Сирии по инциденту в сирийской Думе множество нестыковок и пробелов.
Обновлено в 10:22
Политика

Россия назвала новые санкции США бессмысленными

«Вашингтонским политикам пора задуматься, стоит ли продолжать бессмысленные санкционные меры, которые не только демонстрируют всему миру их неспособность повлиять на Москву, но и вредят собственным избирателям», — говорится в заявлении на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 08:40
Экономика

Медведев потребовал наращивать строительство жилья в регионах России

Темпы строительства жилой недвижимости необходимо наращивать практически в каждом регионе нашей страны, резюмировал премьер-министр.
Обновлено в 10:35
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева за неделю похудела на пять килограммов

Лариса Гузеева смогла за неделю похудеть сразу на пять килограммов.
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Армия и оружие

Балтийский флот принял в состав БГК «Александр Евланов»

Обновлено в 09:45
Наука

Ученые рассказали, почему люди иной расы кажутся нам на одно лицо

Эксперты из США узнали, почему людям представители другой расы кажутся похожими между собой.
Обновлено вчера в 06:32
Общество

Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с нарушениями

Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с серьезными нарушениями.
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Здоровье

Отказ от ежедневного десерта снижает риск диабета и деменции

Ученые, работавшие при Университете Дьюка в США, доказали, что регулярный отказ от ежедневного десерта полезен для здоровья.
Обновлено в 07:42
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В Ленобласти пьяная мать до смерти избила сына из-за компьютерной игры

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Ольга Бузова поведала своим фанатам о подробностях развода с Тарасовым

Самые любопытные поинтересовались подробностями развода с футболистом Тарасовым и спросили, испытывает ли звезда к нему еще какие-либо чувства.
Обновлено в 09:41
Космос

Черную дыру в центре Галактики впервые смогли измерить

Еще год назад участники EHT смогли получить первые фото зоны, в которой рождается излучение черной дыры.
Обновлено в 09:16
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Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
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Телеведущий с Украины обматерил Путина

Украинский телеведущий Артем Овдиенко в своей соцсети разместил обращение к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором неоднократно оскорбил президента.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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