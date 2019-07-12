Политика
Песков рассказал о первом разговоре Путина и ЗеленскогоВести.Ru 06:02
Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину. О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что важен сам факт общения президентов двух стран.
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Недвижимость
Россиян предупредили о резком падении цен на жилье
Резкое падение цен прогнозируют в Банке России.
Обновлено в 01:26
Футбол
«Зенит» оказался самым популярным российским клубом на YouTube
«Зенит» является самым популярным российским футбольным клубом на YouTube, согласно подсчетам MBA Sport Management.
Обновлено в 07:49
Общество
Сибирские Мальдивы закрылись для фото
Иностранные издания назвали его «озером для Instagram», а местные жители сибирскими Мальдивами.
Обновлено в 07:00
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников
Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников: прежде всего не отдавать в чужие руки паспорт и не называть данные банковской карты.
Обновлено в 06:06
Политика
СБУ не пустила Савченко в Донбасс с агитационным туром
Служба безопасности Украины (СБУ) не пустила депутата Верховной рады Надежду Савченко на неподконтрольные Киеву территории Донбасса (то есть в самопровозглашенные ДНР и ЛНР) с агитационным туром.
Обновлено в 07:23
Происшествия
На Белоярской АЭС отключили энергоблок
Обновлено в 04:32
Политика
В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко
Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Тарзан прокомментировал голое фото Наташи Королевой
11 июля, на фоне скандала с чужим снимком в микроблоге Светланы Лободы, 46-летняя Наташа Королева выложила в Инстаграм абсолютно голое фото, сделанное во время стойки на руках.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
«Калашников» рассказал о процессе создания нового АК-12
Концерн «Калашников» подробно описал, как проектировался новейший автомат АК-12. Оружие спроектировано с использованием цифровых технологий.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Бойцы спецназа ФСБ «Альфа» скрылись от следствия на Кавказе
Восемь бойцов элитного спецподразделения ФСБ «Альфа», проходящих фигурантами по громкому делу о разбое, скрылись от следствия на Кавказе, пишут российские СМИ.
Обновлено в 00:46
Общество
Дмитрий Медведев прибыл в Ставрополь
Обновлено в 08:47
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по делу о взятке
Басманный суд постановил арестовать замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки.
Обновлено в 07:03
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Экономика
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами
Госдума включила в календарь на 23 июля рассмотрение во втором чтении законопроекта, вносящегося поправки в закон «О национальной платежной системе».
Обновлено вчера в 18:31
Футбол
Юрист Гризманна приехал в офис Ла Лиги, чтобы заплатить отступные
Юрист футболиста Севан Кариан приехал в офис Ла Лиги, чтобы заплатить 120 миллионов евро эта сумма прописана в контракте француза с мадридской командой в качестве отступных.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Петербурге женщина покусала восьмилетнюю дочь
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 28-летней женщины, подозреваемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Обновлено в 05:12
Здоровье
В Саратовской области 850 человек заболели геморрагической лихорадкой
Почти 850 человек заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Саратовской области с начала весенне-летнего периода, из них 162 человека остаются на лечении в больницах, сообщила в пятницу пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Башкирии заживо сожгли влюбленную пару
Мужчину, который в собственной квартире заживо сжег влюбленную пару, приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар
В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
Политика
Путин обсудил с Совбезом детали разговора с Зеленским
Глава государства обсудил с членами Совбеза детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:54
Общество
Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с нарушениями
Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с серьезными нарушениями.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Фото Тарасова в инвалидной коляске возмутило фанатов
Экс-игрок московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов оказался в инвалидной коляске.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо
Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.
Обновлено вчера в 15:35
Общество
Названы регионы России, где можно будет увидеть лунное затмение
Частичное лунное затмение, которое пройдёт в ночь на 17 июля, лучше всего будет видно в Крыму и на Северном Кавказе.
Обновлено в 07:43
Авто
Минпромторг объяснил отсутствие Tesla и Bugatti в списке
Обновлено в 08:38
Политика
Россияне рассказали о своем отношении к поездкам в Грузию
Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии, при этом более половины опрошенных считают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам.
Обновлено в 07:29
Футбол
Шаронов назвал задачи «Рубина» в новом сезоне
Главный тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов обозначил задачи клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ) на сезон-2019/20.
Обновлено в 08:00