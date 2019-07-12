Политика

Песков рассказал о первом разговоре Путина и ЗеленскогоВести.Ru 06:02

Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину. О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что важен сам факт общения президентов двух стран.
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Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским

РБК05:52

Песков рассказал, с чего Путин начал первый телефонный разговор с Зеленским

ТАСС05:50

Песков рассказал о подготовке телефонного разговора Путина и Зеленского

РИА Новости05:19

Песков назвал прагматичным разговор Путина и Зеленского

RT на русском05:27

Кремль: Разговор Путина и Зеленского был ознакомительным

Якутия 2405:15

В Кремле назвали первый разговор Путина и Зеленского «прагматичным»

Газета.Ru06:38

Кремль считает очень важным сам факт первого общения Путина и Зеленского

Коммерсантъ05:36
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Недвижимость

Россиян предупредили о резком падении цен на жилье

Резкое падение цен прогнозируют в Банке России.
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«Зенит» оказался самым популярным российским клубом на YouTube

«Зенит» является самым популярным российским футбольным клубом на YouTube, согласно подсчетам MBA Sport Management.
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В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения

Обновлено в 08:28
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Сибирские Мальдивы закрылись для фото

Иностранные издания назвали его «озером для Instagram», а местные жители сибирскими Мальдивами.
Обновлено в 07:00
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Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников

Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников: прежде всего не отдавать в чужие руки паспорт и не называть данные банковской карты.
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СБУ не пустила Савченко в Донбасс с агитационным туром

Служба безопасности Украины (СБУ) не пустила депутата Верховной рады Надежду Савченко на неподконтрольные Киеву территории Донбасса (то есть в самопровозглашенные ДНР и ЛНР) с агитационным туром.
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На Белоярской АЭС отключили энергоблок

Обновлено в 04:32
Политика

В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко

Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
Обновлено в 07:35
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«Калашников» рассказал о процессе создания нового АК-12

Концерн «Калашников» подробно описал, как проектировался новейший автомат АК-12. Оружие спроектировано с использованием цифровых технологий.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Бойцы спецназа ФСБ «Альфа» скрылись от следствия на Кавказе

Восемь бойцов элитного спецподразделения ФСБ «Альфа», проходящих фигурантами по громкому делу о разбое, скрылись от следствия на Кавказе, пишут российские СМИ.
Обновлено в 00:46
Общество

Дмитрий Медведев прибыл в Ставрополь

Обновлено в 08:47
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по делу о взятке

Басманный суд постановил арестовать замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки.
Обновлено в 07:03
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Экономика

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Госдума включила в календарь на 23 июля рассмотрение во втором чтении законопроекта, вносящегося поправки в закон «О национальной платежной системе».
Обновлено вчера в 18:31
Футбол

Юрист Гризманна приехал в офис Ла Лиги, чтобы заплатить отступные

Юрист футболиста Севан Кариан приехал в офис Ла Лиги, чтобы заплатить 120 миллионов евро эта сумма прописана в контракте француза с мадридской командой в качестве отступных.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Петербурге женщина покусала восьмилетнюю дочь

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 28-летней женщины, подозреваемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Обновлено в 05:12
Здоровье

В Саратовской области 850 человек заболели геморрагической лихорадкой

Почти 850 человек заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Саратовской области с начала весенне-летнего периода, из них 162 человека остаются на лечении в больницах, сообщила в пятницу пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Башкирии заживо сожгли влюбленную пару

Мужчину, который в собственной квартире заживо сжег влюбленную пару, приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:30
Происшествия

В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар

В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
Политика

Путин обсудил с Совбезом детали разговора с Зеленским

Глава государства обсудил с членами Совбеза детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:54
Общество

Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с нарушениями

Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с серьезными нарушениями.
Обновлено в 06:02
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Фото Тарасова в инвалидной коляске возмутило фанатов

Экс-игрок московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов оказался в инвалидной коляске.
Обновлено в 08:53
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Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо

Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.
Обновлено вчера в 15:35
Общество

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Обновлено в 07:43
Авто

Минпромторг объяснил отсутствие Tesla и Bugatti в списке

Обновлено в 08:38
Политика

Россияне рассказали о своем отношении к поездкам в Грузию

Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии, при этом более половины опрошенных считают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам.
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Шаронов назвал задачи «Рубина» в новом сезоне

Главный тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов обозначил задачи клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ) на сезон-2019/20.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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