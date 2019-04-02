Политика
Песков рассказал о кредите в $600 млн для БелоруссииРЕН ТВ 05:20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о предоставлении Белоруссии кредита в 600 миллионов долларов находится на рассмотрении.
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Этот вопрос находится в проработке, мы в свое время сделаем соответствующее заявление на этот счет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:19
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