Песков рассказал о кредите в $600 млн для БелоруссииРЕН ТВ 05:20

Этот вопрос находится в проработке, мы в свое время сделаем соответствующее заявление на этот счет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о предоставлении Белоруссии кредита в 600 миллионов долларов находится на рассмотрении.

Песков рассказал о кредите в $600 млн для Белоруссии

Общество Пьеха, Сокуров и Фирсов могут вновь оказаться «недостаточно почетными» Напомним, на звание в 2019 году претендуют певица Эдита Пьеха, которую выдвигают уже в 16-й раз, режиссер Александр Сокуров, для которого это тоже далеко не первая номинация, и ученый-социолог Борис Фирсов.

Авто Тюнинг-ателье Overfinch представило очень черный Range Rover Салон Range Rover перешили в натуральную черную кожу с контрастной прострочкой белого цвета.

Авто Стартовало производство экономичного Lada Largus Сегодня на ГК «АТС» официально запущено производство второй серийной модели Lada Largus CNG, работающей на метане.

Общество Свидетельство СНИЛС больше не выдают Свидетельства ОПС, выданные до вступления в силу нового порядка сохраняют свое действие, не нуждаются в обмене и уравнены в документами подтверждающим регистрацию в системе персучета.

Политика В НАСА заверили в намерении сохранить партнерство с Россией Глава НАСА Джеймс Бранденстайн заявил, что программа доставки астронавтов на американских кораблях на МКС не нацелена на то, чтобы заменить сотрудничество с Россией.

Происшествия В Великом Новгороде ученик распылил в школе перцовый газ Один из учеников распылил перцовый газ в школе в Великом Новгороде, госпитализированы девять детей, сообщает СУ СК по Новгородской области.

Музыка Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Космос Телескоп TESS обнаружил свою первую экзокомету Как говорят исследователи, они обнаружили еще ряд подобных событий, которые могут указывать на большее число экзопланет, однако меньше размеров.

Происшествия Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.

Здоровье В Минздраве заявили, что вакцинация не может стать причиной аутизма Ранее Минздрав сообщил, что количество людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет.

Происшествия В школе под Воронежем учитель «воспитывал» школьника утюгом Согласно информации, появившейся в СМИ, 20 марта в Землянской школе Семилукского района учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1 — 2 степени.

Происшествия Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.

Армия и оружие ВКС России получили первый самолет Ил-76МД-90А Военно-транспортная авиация ВКС России впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.

Авто Салон нового Kia Mohave засняли фотошпионы Образ обновленного внедорожника KIA Mohave постепенно обретает более четкие очертания.

Наука Археологи обнаружили древние религиозные подношения в озере Титикака Археологам удалось обнаружить древние религиозные подношения на озере Титикака, среди которых жертвенные ламы и курильницы, украшения.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Экономика ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.

Футбол Муса признан игроком года в Нигерии Форвард саудовского «Аль-Насра» Ахмед Муса назван лучшим игроком прошедшего года в Нигерии.