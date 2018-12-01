Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что у Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите "двадцатки" в Буэнос-Айресе было короткое общение. "Да, короткий контакт был", - сказал Песков журналистам.

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин все же провели встречу на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Об этом сообщили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его коллега из Белого дома Сара Сандерс.

Встреча Путина и Трампа на саммите G20 состоялась

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