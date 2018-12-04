с чего всё началось

Еду в Российскую Федерацию на важную рабочую встречу с президентом Владимиром Путиным. Мы будем рассматривать стратегические вопросы, важные для обеих наших стран, с точки зрения боливарской мирной дипломатии и создания мультиполярного мира.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Москву с рабочим визитом. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что 5 декабря состоится встреча в узком составе с венесуэльским президентом, а также российско-венесуэльские переговоры.

Песков рассказал о деталях грядущих переговоров Путина и Мадуро

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Армия и оружие Армия и оружие Израильские военные начали операцию на границе с Ливаном Израильские военные объявили о начале операции «Северный щит» с целью обнаружить и уничтожить трансграничные туннели, которые ливанское движение «Хезболла» прокладывает для тайной переброски боевиков на территорию Израиля.

Политика Политика В Кремле напомнили позицию России по транзиту газа через Украину Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил позицию России по отношению к ситуации с транзитом российского газа через территорию Украины.

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Армия и оружие Армия и оружие В Совфеде оценили призыв отправить корабли НАТО в Чёрное море Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил заявление американского сенатора Джона Баррассо о том, что НАТО и США необходимо отправить корабли в Чёрное море, чтобы ответить на «российскую агрессию».

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