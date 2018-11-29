Песков рассказал о борьбе с коррупцией в правоохранительных органахiReactor 05:45

Можно только объяснить продолжающейся опять же не в рамках кампанейшины, а системной работой по борьбе с коррупцией и любыми ее проявлениями.

Дмитрий Песков в рамках ежедневного брифинга с прессой отметил, что подобное можно пояснить системной работой по борьбе с коррупцией и с любыми ее проявлениями. Такая работа координируется из администрации президента, отметил официальный представитель Кремля.

Песков рассказал о борьбе с коррупцией в правоохранительных органах

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