Политика
Песков рассказал о борьбе с коррупцией в правоохранительных органахiReactor 05:45
Дмитрий Песков в рамках ежедневного брифинга с прессой отметил, что подобное можно пояснить системной работой по борьбе с коррупцией и с любыми ее проявлениями. Такая работа координируется из администрации президента, отметил официальный представитель Кремля.
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Можно только объяснить продолжающейся опять же не в рамках кампанейшины, а системной работой по борьбе с коррупцией и любыми ее проявлениями.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 06:35
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Песков прокомментировал борьбу с коррупцией в правоохранительных органах России
Московский Комсомолец05:47
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