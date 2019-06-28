Политика

Песков рассказал о беседе Путина и Мэй по «делу Скрипалей»Известия 14:36

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в формате тет-а-тет на саммите G-20 в японской Осаке обсудили «дело Скрипалей», заявил 28 июня пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
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Песков отметил дружелюбие Мэй

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Песков: российской стороне импонировал дружелюбный настрой премьера Великобритании

ТАСС13:45

Песков заявил о дружелюбной Мэй во время встречи с Путиным в Осаке

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Песков: Путину импонировал дружелюбный настрой Мэй

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Песков похвалил Мэй за дружелюбие

Lenta.ru14:35

В Кремле дали оценку встрече Путина с Мэй

Газета.Ru13:21
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Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре

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Украинских священников выгнали из монастырей на Афоне

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Энергетика

Миллер пообещал достроить «Северный поток-2» к концу 2019 года

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток-2» достроят к концу 2019 года. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:25
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Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

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В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

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Айртон пропустил две тренировки «Спартака»

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Футбол

«Будь моя воля — и официальные матчи играл бы босиком». Эмилиано Ригони — о чемпионстве, львах и матэ

Обновлено в 13:32
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Apple намерена перенести производство Mac Pro в Китай

Американская компания Apple собирается начать производство в КНР новых компьютеров Mac Pro, которые ранее изготавливались в США.
Обновлено в 14:50
Хоккей

«Торонто» заключил новые контракты с Капаненом и Юнссоном

«Торонто Мэйпл Лифс» подписал новые контракты с нападающими Каспери Капаненом и Андреасом Юнссоном, информирует пресс-служба «кленовых листьев».
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Политика

Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна

Представитель британского премьер-министра заявил по итогам встречи президента России Владимира Путина и Терезы Мэй, что отношения стран не восстановятся, пока "Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия", передает ТАСС.
Обновлено в 09:32
Авто

УАЗ планирует выпускать кемперы на базе УАЗ «Профи»

Ульяновский автозавод сертифицировал 5-местный автодом на основе малотоннажного грузовика УАЗ «Профи».
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Происшествия

Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО

Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Политика

Освобожденные ДНР и ЛНР пленные прилетели в Киев

Обновлено в 10:52
Политика

Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп два раза пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным во время саммита Большой двадцатки (G20) в японской Осаке, сообщает 28 июня «РИА Новости».
Обновлено в 12:42
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес

Антон Макарский трижды пытался уйти от жены, но не смог

Правда, признается актер в "Судьбе человека", в первые годы совместной жизни он трижды пытался уйти от жены, но она его всегда возвращала.
Обновлено в 07:36
Политика

Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»

Фонд "Свободная Россия" включен в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщил журналистам директор департамента Минюста России Андрей Чумаков.
Обновлено в 12:33
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Финансы

Орешкин упрекнул ЦБ в зажимании инвестиционных кредитов

ЦБ обязан поддерживать совокупный спрос на уровне, соответствующем «таргету» по инфляции в 4%, но фактически дозволяет перекосы в структуре кредитования в сторону потребительского кредита, следует из слов Орешкина.
Обновлено в 14:43
Общество

На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
Обновлено в 07:35
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Никита Пресняков продемонстрировал семейную идиллию с женой

Уставший от слухов артист, судя по всему, решил положить им конец, продемонстрировав аудитории семейную идиллию с женой.
Обновлено в 01:48
Политика

Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»

В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
Обновлено в 14:13
Политика

Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Футбол

Бразилия в серии пенальти прошла Парагвай на Кубке Америки

Обновлено в 01:08
Политика

В «Нафтогазе» ответили на заявление «Газпрома» по транзиту

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко прокомментировал заявление руководителя «Газпрома» Алексея Миллера о готовности российской компании продлить действующий контракт на транзит газа с Украиной.
Обновлено в 14:06
Политика

Песков: Трамп эмоционально ответил на приглашение на парад Победы

Обновлено в 14:43
Общество

Сергею Звереву изменили наказание за пикет у стен Кремля

Московский городской суд уменьшил размер штрафа, который нужно заплатить стилисту Сергею Звереву за пикет у стен Кремля, передаёт 28 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:18
Происшествия

В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы

Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
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