Песков рассказал, когда ждать эффекта от нацпроектовСвободная Пресса 08:48

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами рассказал, когда можно ожидать первого эффекта от нацпроектов. По его словам, очевидно, что эффект от них должен быть уже в текущем году, хотя и не по всем параметрам.

Песков рассказал, когда ждать эффекта от нацпроектов

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