Экономика
Песков рассказал, когда ждать эффекта от нацпроектовСвободная Пресса 08:48
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами рассказал, когда можно ожидать первого эффекта от нацпроектов. По его словам, очевидно, что эффект от них должен быть уже в текущем году, хотя и не по всем параметрам.
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Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Авто
Новый Renault Captur сфотографировали без камуфляжа
Новое поколение компактного кроссовера будет представлено до конца лета. Китайские СМИ опубликовали серию фотографий нового Renault Captur.
Обновлено в 09:20
Общество
Росздравнадзор изымет из продажи еще одно лекарство от кашля
Росздравнадзор изымет из обращения лекарство от кашля "Сиресп", которое содержит фенспирид, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное письмо ведомства.
Обновлено в 08:50
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Обновлено в 07:59
Футбол
Бразильский защитник Мурильо пополнил ряды «Локомотива»
Московский "Локомотив" приобрел защитника "Крузейро" и олимпийской сборной Бразилии Мурильо.
Обновлено в 09:41
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на бензин в мае на 17,5%
Производители автомобильного бензина в России увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года в среднем на 17,5%, говорится в сообщении Росстата.
Обновлено в 10:10
Музыка
Пугачева в Минске повторит юбилейный концерт
Концерт повторит выступление артистки в Кремлевском дворце по случаю 70-летия исполнительницы, рассказала пресс-атташе Пугачевой Елена Чупракова.
Обновлено в 10:55
Происшествия
После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек
Обновлено в 09:44
Политика
Меркель назвала дату проведения встречи «Нормандского формата»
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о назначении встречи советников лидеров стран «Нормандского формата» на следующий месяц.
Обновлено в 08:25
Общество
В «Лужниках» открылся Центр художественной гимнастики
В "Лужниках" открылся Центр художественной гимнастики - дворец спорта мирового уровня.
Обновлено в 10:28
Музыка
Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко
Обновлено в 10:14
Происшествия
Следственный комитет завел дело после смерти биатлониста в Крыму
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти мастера спорта по биатлону Артемия Хасанкаева в Крыму, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:34
Общество
Старейшая жительница Европы умерла в Италии
Обновлено в 08:15
Происшествия
Глава Мосгорсуда отказалась наказывать судью за арест Голунова
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что не видит оснований для привлечения к ответственности судьи, принявшего решение о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде
Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Общество
Звезды оценили грандиозные выставки в Пушкинском музее
Обновлено в 09:43
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Авто
АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada
Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
Обновлено в 09:24
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Киев предупредил о готовности России захватить Украину 50-летними танками
Обновлено в 10:51
Энергетика
«Нафтогаз» выдвинет новое предложение «Газпрому»
«Передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии), то есть потом они будут брать на себя ответственность перед «Газпромом» за этот газ уже в их системах», — пояснил он.
Обновлено в 10:08
Общество
Эмоции Зеленского в Европе: «пробивается комик»
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой совершают "турне" по Европе.
Обновлено в 09:18
Интернет
Facebook решил назвать свою криптовалюту Libra
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Чувашии уборщица суда из мести сожгла уголовное дело
Женщину приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей В Чувашии уборщица суда из мести сожгла уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Польский корабль повредили во время учений НАТО
Обновлено в 02:29
Спорт
Организатор Moscow Cyber Cup покинул свой пост
Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский, участвовавший в организации Moscow Cyber Cup, покинул свой пост.
Обновлено в 09:23
Политика
Рекордное число россиян назвали службу в армии долгом каждого мужчины
Большинство россиян (60 процентов) убеждены, что каждый настоящий мужчина должен отслужить в армии.
Обновлено в 01:23