Песков рассказал, когда состоится прямая линия с ПутинымLife.ru 02:33

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится летом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков рассказал, когда состоится прямая линия с Путиным

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