Политика

Песков рассказал, когда состоится прямая линия с ПутинымLife.ru 02:33

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится летом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Кремль назвал сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным

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Проведение «Прямой линии» президента Путина наметили на лето

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Песков обозначил сроки проведения «прямой линии» Путина

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Многие зрители усомнились в честности подсчета голосов, пользователи соцсетей писали, что другие финалисты были более достойны победы.
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Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»

Без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом газа, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.
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Вице-президент мобильного подразделения Huawei Ли Сяолун (Li Xiaolong) рассказал, какие требования нужно соблюдать, чтобы P30 Pro не «умер» после купания в ванне.
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СК проводит расследование по факту убийства семьи в Уфе

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Обновлено в 02:36
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Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
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Медведев поручил выявить виновных в загрязнении нефтепровода «Дружба»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил за неделю провести проверку обстоятельств попадания некачественных продуктов в нефтепровод «Дружба» в ходе поставок в Белоруссию и наказать виновных.
Обновлено в 06:25
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В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
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В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
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Разницу в мышином и бобровом вариантах гена SIRT6 удалось показать в опытах с человеческими клетками и мухами-дрозофилами: с бобровым сиртуином 6 клетки лучше справлялись с повреждениями в ДНК, а мухи с ним жили дольше, чем с мышиным вариантом.
Обновлено 24 апреля в 00:07
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