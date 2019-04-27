Политика
Песков рассказал, когда состоится прямая линия с ПутинымLife.ru 02:33
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится летом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:10, Ашберн
Игры
Эксперты: через три года геймеры перейдут на консоли
Согласно отчету, в ближайшие три года около двадцати миллионов геймеров, игравших ранее на ПК, совершат переход на консольные версии.
Обновлено в 02:36
Политика
Путин назвал возможную тему переговоров с Зеленским
Российский лидер Владимир Путин назвал основной темой, которую он может обсудить во время возможных переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, — урегулирование конфликта в Донбассе.
Обновлено в 05:30
Футбол
Симеоне: «Не считаю второе место „Атлетико“ в Примере провалом»
В текущем сезоне мадридцы занимают второе место в турнирной таблице Примеры.
Обновлено в 02:37
Политика
Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено вчера в 11:29
Религия
В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Сын Александра Лукашенко повзрослел и сменил имидж
Наследник сменил имидж и заметно возмужал. Сына президента Белоруссии все привыкли называть просто Коля.
Обновлено вчера в 11:30
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на скандал с победой дочери Алсу в «Голосе»
Многие зрители усомнились в честности подсчета голосов, пользователи соцсетей писали, что другие финалисты были более достойны победы.
Обновлено в 05:53
Политика
Путин назвал «страшилками» высокие расходы на паспорта для Донбасса
Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения гражданства в среду, 24 апреля.
Обновлено в 04:48
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Авто
Названы самые надежные китайские автомобили в России
Обновлено в 00:36
Политика
Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»
Без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом газа, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47
Гаджеты
Huawei прокомментировала скандал с водозащитой флагманского P30 Pro
Вице-президент мобильного подразделения Huawei Ли Сяолун (Li Xiaolong) рассказал, какие требования нужно соблюдать, чтобы P30 Pro не «умер» после купания в ванне.
Обновлено в 04:27
Происшествия
СК проводит расследование по факту убийства семьи в Уфе
Обновлено в 06:54
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Футбол
Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов
Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Политика
Медведев поручил выявить виновных в загрязнении нефтепровода «Дружба»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил за неделю провести проверку обстоятельств попадания некачественных продуктов в нефтепровод «Дружба» в ходе поставок в Белоруссию и наказать виновных.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Футбол
«Спартак» намерен расторгнуть контракт с Глушаковым
Обновлено в 06:44
Финансы
Центробанк оставил ключевую ставку без изменений
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
Полная ликвидация пожара на заводе «Красмаш» займёт весь день
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Красноярском крае назвали основную версию причины возгорания на территории завода «Красмаш».
Обновлено в 02:27
Политика
Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Украина перебросила к границе ЛНР диверсантов и снайперов
Начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко уличил Киев в подготовке провокаций.
Обновлено в 07:01
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Политика
Зеленский отправился на отдых в Турцию
Победивший во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский улетел на два дня отдыхать в Турцию, об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 02:33
Наука
Ген долгой жизни помогает ремонтировать ДНК
Разницу в мышином и бобровом вариантах гена SIRT6 удалось показать в опытах с человеческими клетками и мухами-дрозофилами: с бобровым сиртуином 6 клетки лучше справлялись с повреждениями в ДНК, а мухи с ним жили дольше, чем с мышиным вариантом.
Обновлено 24 апреля в 00:07
Происшествия
Шесть человек пострадали в Дагестане при взрыве газа в доме
Обновлено вчера в 17:46