Политика
Песков рассказал, как Путин готовится к публичным мероприятиямТАСС 08:45
Подготовка президента России Владимира Путина к публичным мероприятиям заключается в проработке материалов по линии ведомств, встречах с главами министерств и ознакомлении с внешними и внутренним делами страны.
Читать в источнике
Оценить19
Он работает с информацией, которую получает по линии разных ведомств, к нему приходят ближайшие помощники, вызывает министров, звонит, задает вопросы по ситуации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 07:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:42, Ашберн
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой
Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха заявил, что президента России Владимира Путина не пригласили на торжественные мероприятия по случаю окончания Второй мировой войны, поскольку туда приглашены только страны-члены ЕС и "Восточного партнерства", передает Radio Zet.
Обновлено в 15:33
Футбол
Шотландия уверенно обыграла сборную Сан-Марино
24 марта между сборными Сан-Марино и Шотландии на стадионе «Серравалле В» был разыгран матч 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 15:01
Происшествия
Подмосковный тренер на протяжении двух лет насиловал школьницу
Наставника подозревают в том, что он неоднократно насиловал девочку 2005 года рождения с января 2017-го по февраль 2019-го года.
Обновлено в 15:08
Здоровье
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.
Обновлено в 01:31
Наука
Тираннозавр Скотти стал самым крупным представителем вида
Канадские учёные сообщили, что найденный в 1991 году скелет тираннозавра рекса оказался самым крупным в мире.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии
Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
Обновлено в 13:18
Политика
В Белграде радикалы сожгли флаги ЕС и НАТО
Активисты отметили 20-летие бомбардировок Югославии Сербские радикалы сожгли флаги Евросоюза и НАТО в центре Белграда, таким образом отметив 20-летие бомбардировок Югославии, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:12
Политика
МИД Израиля анонсировал подписание Трампом распоряжения по Голанам
Президент США Дональд Трамп 25 марта подпишет распоряжение о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 14:41
Футбол
Зидан: сделал всё что мог, чтобы стать лучшим футболистом
Обновлено в 07:36
Футбол
Новый стадион «Тоттенхэма» принял свой первый матч
Первый официальный матч на новой арене «Тоттенхэм» проведет 3 апреля против «Кристал Пэлас» в рамках английской премьер-лиги.
Обновлено в 14:45
Общество
"Человек и закон" о скандале с учительницей из Барнаула: "Это кем нужно быть, чтобы углядеть в ее снимках эротику?"
Обновлено в 05:39
Космос
В Шотландии лох-несское чудовище показалось на поверхности озера
Жительница Шотландии, прогуливаясь по окрестностям озера Лох-Несс, сделала несколько снимков.
Обновлено в 09:05
Футбол
Футболист Джано Ананидзе спас от смерти швейцарского игрока
Обновлено в 15:19
Футбол
Бьелса или Жардим могут возглавить «Рому»
«Рома» продолжает поиски возможного кандидата на должность главного тренера команды.
Обновлено в 14:17
Здоровье
В ВОЗ сообщили о снижении смертности от туберкулёза в мире
Смертность от туберкулёза сократилась в мире более чем на 40% с 2000 года, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Обновлено вчера в 20:35
Авто
В Сети показали фото BMW X5 M без камуфляжа
Фотошпионы показали в Сети фото нового BMW X5 M без камуфляжа.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве бомбы в Киеве
Гражданин РФ погиб при взрыве самодельной бомбы в квартире жилой многоэтажки в Киеве. Об этом сообщает полиция украинской столицы.
Обновлено в 10:51
Экономика
Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Авто
Самые надежные двигатели: какие автомобили имеют моторы-миллионники
Редкий рейтинг "бессмертных" обходится без легендарной линейки рядных шестицилиндровых моторов Toyota JZ – это вообще одни из самых надежных и прославленных японских двигателей, которые знамениты во всем мире.
Обновлено 22 марта в 06:18
Футбол
Сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020
Сборная России одержала первую победу в отборочном турнире Евро-2020.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Политика
Песков рассказал о звонке Назарбаева Путину до объявления об отставке
Бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев за несколько часов до официального объявления об отставке позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:51
Происшествия
В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро
В Москве мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро и выжил.
Обновлено в 13:39
Общество
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»
Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".
Обновлено в 08:14
Гаджеты
Компания Meitu прекратит производство собственных смартфонов
Китайская компания Meitu перестанет выпускать смартфоны под собственным брендом во второй половине 2019 года.
Обновлено в 03:24
Футбол
Дзюба: «Черышев — чумовой. Связочка с ним всегда работает»
Связочка с Черышевым всегда работает. В таких матчах нужно не проигрывать единоборства, не отдавать ни миллиметра поля.
Обновлено в 13:10
Политика
Патрушев прогнозирует вбросы во время выборов на Украине
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает возможными вбросы в ходе президентских выборов на Украине и допускает, что для них могут использоваться персональные данные жителей неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской народных республик, а также выехавших в РФ украинских трудовых мигрантов.
Обновлено в 14:57