Песков рассказал, как Путин готовится к публичным мероприятиямТАСС 08:45

Он работает с информацией, которую получает по линии разных ведомств, к нему приходят ближайшие помощники, вызывает министров, звонит, задает вопросы по ситуации.

Подготовка президента России Владимира Путина к публичным мероприятиям заключается в проработке материалов по линии ведомств, встречах с главами министерств и ознакомлении с внешними и внутренним делами страны.

Песков рассказал, как Путин готовится к публичным мероприятиям

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