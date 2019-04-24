Политика
Песков рассказал, как Путин будет выстраивать отношения с ЗеленскимВечерняя Москва 07:34
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен выстраивать с Киевом отношения с учетом действий лидера второго тура выборов на Украине Владимира Зеленского.
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Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
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В Туле 25 апреля стартовал театральный фестиваль «Будем жить».
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В МИД России отреагировали на слова посла США в Москве Джона Хантсмана, который пригрозил Москве двумя авианосцами, находящимися в Средиземное море.
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Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено вчера в 13:33
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Как Дзюба помог «Зениту» победить «Динамо»
Обновлено в 18:16
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Президент подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности для скрывшихся с места ДТП водителей.
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Российским космонавтам впервые с 2014 года повысят зарплату
Российским космонавтам и сотрудникам Центра подготовки космонавтов в 2019 году повысят зарплату, индексация пройдет впервые с 2014 года, рассказал РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.
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Эксперты сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" рассказали, какие возрастные категории россиян чаще всего обращаются в микрозаймы, передает РИА Новости.
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Пиратские копии фильма "Мстители 4: Финал" начали распространяться в интернете.
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Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
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Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата»
Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".
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Названа главная угроза человечеству
Бывший директор Службы внешней разведки (СВР) России Вячеслав Трубников заявил, что главная угроза человечеству связана с экологией.
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«Мстители: Финал» установили новый рекорд сборов
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Крестовый поход на бис: «Ринальдо» Генделя вернулся в Москву
На сцене Концертного зала имени Чайковского (КЗЧ) прозвучала опера Георга Фридриха Генделя «Ринальдо», соединяющая средневековые исторические мотивы с волшебством и лирикой.
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Суд США обвинил россиянина в домогательствах и грозит лишением свободы
Гражданину РФ грозит до десяти лет лишения свободы в США Американский суд может приговорить россиянина к десяти годам лишения свободы из-за домогательств в самолете.
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Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
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