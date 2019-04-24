Песков рассказал, как Путин будет выстраивать отношения с ЗеленскимВечерняя Москва 07:34

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен выстраивать с Киевом отношения с учетом действий лидера второго тура выборов на Украине Владимира Зеленского.

Песков рассказал, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским

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