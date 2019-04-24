Песков рассказал, как Путин будет выстраивать отношения с ЗеленскимВечерняя Москва 07:34

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен выстраивать с Киевом отношения с учетом действий лидера второго тура выборов на Украине Владимира Зеленского.

Песков рассказал, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским

Политика Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса Обновлено 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.

Музыка Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.

Наука Онколог: Самый частый вид рака долгое время протекает бессимптомно Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев рассказал «Вечерней Москве» о главных признаках рака легких и диагностике этого заболевания.

Общество В школах введут две новые должности Министерство просвещения России опубликовало проект постановления, в котором прописаны две новые должности для российских школ – «ведущий учитель» и «старший учитель».

Хоккей «Сан-Хосе» отыгрался с 0:3 и вырвал победу у «Вегаса» в седьмом матче «Сан-Хосе» «горел» 0:3 в седьмом матче четвертьфинала конференции против «Вегаса» на своей площадке к середине третьего периода, но сотворил фантастический камбэк и через четыре минуты уже вёл в счёте.

Футбол ФК «Краснодар» потерял очки в игре с «Ахматом» Игра 25-го тура российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и ФК «Краснодар» завершилась с результатом 1:1. Хозяева поля распечатали ворота соперника уже на второй минуте.

Футбол Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу в Ростове На 83 минуте снова отличился Фарфан, а в роли ассистента выступил Мацей Рыбус.

Шоу-бизнес Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике В кадре девушка предстала перед фолловерами, которых на сегодняшний день уже больше трех тясяч, в слитном купальнике с глубоким V-образным вырезом, демонстрируя крупное тату на руке, выше локтя, и мехенди чуть выше кисти — на другой.

Экономика Минфин и Минобороны опровергли приведенные Навальным данные о дачах Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Шоу-бизнес Продюсер МакSим рассказала о «непростом состоянии» певицы после ДТП Певица Марина Максимова, известная как МакSим, находится в «непростом состоянии» после автомобильной аварии, участницей которой она стала, заявила продюсер исполнительницы Маргарита Соколова.

Общество Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян «В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).

Общество Путин поддержал появление парка вместо судебного квартала в Петербурге Путин весь день 23 апреля посвятил Санкт-Петербургу. Президент посетил суворовское училище и завод «Северная верфь».

Политика Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.

Политика Симоньян: Путин готовит еще один указ по Донбассу Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».

Экономика Россияне массово распродают дачи, не желая платить налоги Несмотря на большое количество предложений, цены на дачи ползут вверх Россияне стали массово продавать дачи, эксперты связывают это с дачной амнистией и необходимостью платить налог, пишет РБК.

Футбол Жиго и Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом» По информации Sport24, защитники Самюэль Жиго и Сальваторе Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом».

Политика Эрдоган выразил соболезнования потомкам османских армян Глава республики выразил надежду, что однажды турки и армяне смогут укрепить свои отношения Лидер Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования потомкам армян, погибших в Османской империи в 1915 году, сообщает РИА Новости.

Политика Володин возложил на Зеленского вопрос гражданства для жителей ДНР Новый лидер Украины Владимир Зеленский должен сам высказаться по вопросу об упрощённом предоставлении российского гражданства жителям Донбасса, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Музыка Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла» Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в "Гоголь-центр" на концерт "Наша Алла", задуманный режиссером и художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым в ее честь, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия В УФСИН уточнили информацию об отравлении в «Матросской Тишине» Ранее заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко рассказал, что двое заключённых столичного СИЗО «Матросская Тишина» скончались в результате передозировки наркотиков.

Авто Посмотрите, как VW Beetle буксирует огромный прицеп YouTube-блогер Bug Bmx решил воссоздать ролик 1974 года, в котором классический Volkswagen Beetle буксирует кемпер.

Шоу-бизнес Собчак проверила ресторан Бузовой и довела ее до слез Ксения Собчак в новом выпуске собственного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.

Политика В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине» Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.

Происшествия В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".