«АиФ» публикует вторую часть большого интервью пресс-секретаря президента России — о высказываниях чиновников и своей «жизни после президентства Путина». Эксклюзивное интервью с Дмитрием Песковым оказалось настолько большим, что редакция АиФ.ru для удобства прочтения разделила его на две части.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что ему сложно представить свое будущее после завершения карьеры в администрации главы государства. Об этом официальный представитель Кремля заявил в интервью изданию «Аргументы и факты».

Песков рассказал, «есть ли жизнь» после работы пресс-секретарем Путина

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