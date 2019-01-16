Политика
Песков рассказал, «есть ли жизнь» после работы пресс-секретарем Путина
Песков рассказал, «есть ли жизнь» после работы пресс-секретарем ПутинаИзвестия00:01
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что ему сложно представить свое будущее после завершения карьеры в администрации главы государства. Об этом официальный представитель Кремля заявил в интервью изданию «Аргументы и факты».
Известия00:01
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с чего всё началось
«АиФ» публикует вторую часть большого интервью пресс-секретаря президента России — о высказываниях чиновников и своей «жизни после президентства Путина». Эксклюзивное интервью с Дмитрием Песковым оказалось настолько большим, что редакция АиФ.ru для удобства прочтения разделила его на две части.Аргументы и Фактывчера в 23:00
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Пескова спросили, есть ли жизнь после должности пресс-секретаря Путина
Экономика сегоднявчера в 23:37
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Политика
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Политика
Песков рассказал, как от слов Путина стынет кровь в жилах
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Путин заявил о незаинтересованности России в гонке вооружений
Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не заинтересована в гонке вооружений, заявил президент Владимир Путин.
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Политика
McDonald’s лишили права на товарный знак Big Mac в ЕС
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Политика
Посол США в ФРГ объяснил свои угрозы из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью немецкому изданию Rheinische Post заявил о том, что возможные американские санкции против немецких компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2", вызваны обеспокоенностью Вашингтона вопросом энергетической безопасности Европы и транзита российского газа через Украину.
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Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы приняла положение, согласно которому Николас Мадуро объявляется узурпатором в связи с его вступлением в должность президента после переизбрания на второй срок.
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Армия и оружие
США обвинили Иран в нарушении резолюций СБ ООН из-за запуска спутника
Для запуска на орбиту спутника Иран использовал ракету-носитель с технологиями, используемых в межконтинентальных баллистических ракетах, Тегеран игнорирует резолюцию Совбеза ООН, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщается на сайте Госдепа.
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Сенатор от Нью-Йорка решила баллотироваться в президенты США
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Путин заявил о готовности РФ помочь Зимбабве
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Политика
Отец Бутиной заявил об отсутствии связи с дочерью
Арестованная в США россиянка Мария Бутина уже две недели не может связаться по телефону с отцом.
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Согласно опросу телеканала NHK 38% японцев считают, что японское правительство должно добиваться от российских властей передачи южных Курильских островов, включая Кунашир, Итуруп, Шикотан и мелкие прилегающие острова, называемые в Японии Хабомаи.
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