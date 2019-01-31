Песков: Путин знал о планах задержания сенатора АрашуковаРоссийская газета 05:03

Президент был в курсе этого мероприятия до того, как оно произошло. Пока предъявлены достаточно тяжкие объявления, и будет вестись следствие, за которым последует суд. Пока больше сказать нечего.

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