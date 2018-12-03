Песков признался, что часто советуется по тем или иным вопросам с Путиным лично. Пресс-секретарь задал тон для непринужденной беседы, пошутив в ответе на первый же вопрос.

с чего всё началось

В плане экспертной подготовки он может дать фору кому угодно. С ним спорить всегда безумно тяжело. Говоря простым языком, он утаптывает собеседника, если начинаешь с ним спорить, моментально. Но делает это абсолютно аргументированно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что спорить с Владимиром Путиным очень тяжело. По его словам, российский лидер оперирует большим объемом информации, а также приводит веские аргументы.

Песков рассказал, что с Путиным «безумно тяжело» спорить

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