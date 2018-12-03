Политика

Песков рассказал, что с Путиным «безумно тяжело» спорить
РИА Новости
18:13

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что спорить с Владимиром Путиным очень тяжело. По его словам, российский лидер оперирует большим объемом информации, а также приводит веские аргументы.
РИА Новости18:13
Дмитрий Песков
В плане экспертной подготовки он может дать фору кому угодно. С ним спорить всегда безумно тяжело. Говоря простым языком, он утаптывает собеседника, если начинаешь с ним спорить, моментально. Но делает это абсолютно аргументированно.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 15:09
с чего всё началось

Песков рассказал, что с Путиным «безумно тяжело» спорить из-за его экспертной подготовки

Песков признался, что часто советуется по тем или иным вопросам с Путиным лично. Пресс-секретарь задал тон для непринужденной беседы, пошутив в ответе на первый же вопрос.
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
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