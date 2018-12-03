Политика

Песков рассказал, что с Путиным «безумно тяжело спорить»
RT на русском
13:20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы студентов МГИМО, заявил, что спорить с российским лидером Владимиром Путиным очень тяжело.
RT на русском13:20
Дмитрий Песков
В плане экспертной подготовки он может дать фору кому угодно. С ним спорить всегда безумно тяжело. Говоря простым языком, он утаптывает собеседника, если начинаешь с ним спорить, моментально. Но делает это абсолютно аргументированно.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 15:09
с чего всё началось

Песков рассказал, что с Путиным «безумно тяжело» спорить из-за его экспертной подготовки

Песков признался, что часто советуется по тем или иным вопросам с Путиным лично. Пресс-секретарь задал тон для непринужденной беседы, пошутив в ответе на первый же вопрос.
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