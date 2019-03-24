Политика

Песков раскрыл процесс подготовки Путина к публичным мероприятиямРБК 08:35

По словам Пескова, президент работает с информацией, затем идет публичная часть рабочего дня. Рабочий день Путина часто заканчивается серией телефонных звонков или проведением совещаний, рассказал пресс-секретарь.
Читать в источнике
Дмитрий Песков
Он работает с информацией, которую получает по линии разных ведомств, к нему приходят ближайшие помощники, вызывает министров, звонит, задает вопросы по ситуации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 07:12

Подробнее о событии

Песков рассказал об «апдейте» Путина и звонке Назарбаева

Вести.Ru07:46

Песков рассказал, как Путин готовится к публичным мероприятиям

ТАСС08:45

Песков раскрыл процесс подготовки Путина к публичным мероприятиям

РБК08:35

Песков рассказал о процессе подготовки Путина к публичным мероприятиям

Известия08:00

Как Путин готовится к публичным мероприятиям, рассказал Песков

Газета.Ru09:06

Песков рассказал, как Путин готовится к публичным мероприятиям

РИА Новости07:38

Песков: Путин начинает день с работы с информацией

РЕН ТВ07:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
Музыка

The Prodigy пригласили фанатов на похороны Кита Флинта

Обновлено вчера в 23:06
Футбол

Казахстан — Россия 0:4

Сборная России по футболу обыграла национальную команду Казахстана во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване

Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
Обновлено в 08:20
Авто

Новый KIA Sorento сфотографировали во время испытаний

KIA вывела на испытания новое поколение среднеразмерного кроссовера Sorento.
Обновлено в 11:00
Игры

В Сеть утекла информация о новом S.T.A.L.K.E.R

Представители игровой компании-производителя BitComposer Interactive сделали заявление о том, что ими был зарегистрирован товарный знак STALKER The Arrival, который предоставит возможность выпустить совершенно новую игру о приключениях в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Россиянин погиб при взрыве в Киеве

Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено в 12:25
Спорт

Кузьмина завершила спортивную карьеру

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина официально завершила спортивную карьеру.
Обновлено в 09:43
Политика

Тимошенко призвали извиниться за «ложь» о Порошенко

Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко призвал лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко извиниться за "ложь" о расследовании против действующего лидера страны.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие

В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии

Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.
Обновлено в 09:01
Происшествия

КАД заволокло чёрным дымом от пожара на Волхонском шоссе

Клубы густого чёрного дыма распространились на большой площади и, по словам очевидцев, долетели до КАД.
Обновлено в 11:50
Культура

Наталия Орейро попросила российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро в вечерней программе на Первом канале в шутку обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой выдать ей российский паспорт.
Обновлено вчера в 05:22
Кино

В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»

За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.
Обновлено вчера в 09:13
Спорт

Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону сезона-2018/19.
Обновлено в 12:19
Общество

Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

Пакистан выступил за участие России в урегулировании ситуации с Индией

Пакистан приветствовал бы посредничество России в урегулировании конфликта с Индией, заявил глава пресс-службы пакистанских вооружённых сил генерал-майор Асиф Гафур.
Обновлено в 11:20
Здоровье

Николай Островский празднует юбилей

Сегодня главный врач ГУЗ "Областной клинический центр комбустиологии" Николай Островский празднует 65-летний юбилей.
Обновлено в 00:01
Политика

Мюллер завершил расследование вмешательства РФ в выборы США

Спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер закончил расследование предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы США 2016 года.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия

Потерявший ход в Норвегии круизный лайнер доставили в порт

Круизный лайнер потерял ход из-за отказа двигателей 22 марта. Экипажу удалось встать в нескольких километрах от побережья Норвегии.
Обновлено в 11:57
Авто

Назван ТОП-5 доступных семиместных авто на рынке России

На третьем месте находится отечественная модель Lada Largus и является самым доступным 7-местным автомобилем в России.
Обновлено в 09:48
Происшествия

После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело

Обновлено в 11:02
Происшествия

Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии

Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
Обновлено в 07:44
Наука

Ректор МГУ Садовничий назвал самые востребованные сферы науки будущего

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал, какие научные направления станут одними из самых востребованных в будущем.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Станислав Садальский назвал Максима Галкина бездарным

Обновлено в 05:27
Политика

The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй

Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Шоу-бизнес

Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов

Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Политика

Румыния переносит посольство в Израиле в Иерусалим

Премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ заявила в воскресенье, что посольство страны в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.
Обновлено в 11:23
Экономика

НБУ спрогнозировал замедление роста экономики Украины

В Нацбанке Украины (НБУ) заявили, что роста экономики страны в 2019 году замедлится до 2,5%. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие

National Interest оценил эффективность Су-35С

Журнал The National Interest оценил эффективность российского истребителя Су-35С.
Обновлено в 10:48
Происшествия

В Петербурге задержали двух участников митинга за свободные выборы

Обновлено в 09:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное