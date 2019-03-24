Политика
Песков раскрыл процесс подготовки Путина к публичным мероприятиямРБК 08:35
По словам Пескова, президент работает с информацией, затем идет публичная часть рабочего дня. Рабочий день Путина часто заканчивается серией телефонных звонков или проведением совещаний, рассказал пресс-секретарь.
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Он работает с информацией, которую получает по линии разных ведомств, к нему приходят ближайшие помощники, вызывает министров, звонит, задает вопросы по ситуации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 07:12
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