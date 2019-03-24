Политика
Песков раскрыл процесс подготовки Путина к публичным мероприятиямРБК 08:35
По словам Пескова, президент работает с информацией, затем идет публичная часть рабочего дня. Рабочий день Путина часто заканчивается серией телефонных звонков или проведением совещаний, рассказал пресс-секретарь.
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Он работает с информацией, которую получает по линии разных ведомств, к нему приходят ближайшие помощники, вызывает министров, звонит, задает вопросы по ситуации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 07:12
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Общество
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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".
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Происшествия
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В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
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О решении оставить пост генерального прокурора заявил Юрий Луценко при встрече с президентом Украины Петром Порошенко, 24 марта пишет издание «Страна.ua».
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Авто
Новый бренд Jetta представил свои первые автомобили
В конце февраля Volkswagen анонсировала новый отдельный бренд Jetta, который будет выпускать бюджетные автомобили для китайского рынка.
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Магнитная буря началась на Земле
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Археологи обнаружили при раскопках на территории Ханского дворца в Бахчисарае более 10 тыс. артефактов.
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Футбол
Александр Бубнов: Сборная России заслужила «пятерку», но это на фоне Казахстана
Напомним, сборная России набрала три очка и сравнялась с Бельгией, Кипром и Казахстаном.
Обновлено в 14:00
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Шоу-бизнес
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В результате раздела имущества в рамках бракоразводного процесса экс-супруг реализовал дом, в котором они жили, а затем прекратил любое общение с экс-участницей «Голоса».
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Глейхенгауз назвал бронзовую медаль Медведевой на ЧМ неожиданностью
Даниил Глейхенгауз, являющийся хореографом группы Этери Тутберидзе, назвал неожиданностью и большим достижением третье место фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме.
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По данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи.
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The Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта
Фанаты британской группы The Prodigy смогут принять участие похоронах вокалиста и танцора трио Кита Флинта.
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За полтора года свыше 500 тысяч пациентов получили медицинскую помощь в центрах многопрофильной клиники Военно-медицинской Академии им. С.М. Кирова.
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Ректор МГУ Садовничий назвал самые востребованные сферы науки будущего
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Армия и оружие
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Составлен список особенностей современных телефонов, которые раздражают пользователей. Перечень недостатков собрала «Газета.Ru».
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