Армия и оружие

Песков прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках СШАПарламентская газета 06:50

Слова президента США Дональда Трампа о ракетных разработках Вашингтона не стали новостью для Кремля, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».
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