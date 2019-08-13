Армия и оружие
Песков прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках СШАПарламентская газета 06:50
Слова президента США Дональда Трампа о ракетных разработках Вашингтона не стали новостью для Кремля, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:21, Вашингтон
Политика
Кремль осудил жестокость полиции на митингах
Обновлено в 06:27
Футбол
Дзюба и Слуцкий потролили друг друга в инстаграме
Обновлено в 09:09
Политика
В Кремле оценили разговор Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что само по себе общение лидеров двух стран, этот факт, можно оценить только позитивно, положительно.
Обновлено в 07:52
Игры
Borderlands 3 нельзя будет предзагрузить в Epic Games Store
Обновлено вчера в 23:44
Авто
В Сети представили интерьер нового Changan CS55
Судя по изображению интерьера, новый Changan CS55 сможет похвастаться модернизированной центральной панелью, электронной «приборкой», которая будет объединена с габаритным тачскрином медиа-системы, и увеличенной центральной консолью, наделённой другим блоком управления климатической установкой.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В День ВДВ один мурманский десантник убил другого
Обновлено в 04:44
Общество
В Госдуме прокомментировали идею четырехдневной рабочей недели
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложенную Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) идею четырехдневной рабочей недели и призвал изучить все плюсы и минусы подобного нововведения.
Обновлено в 07:16
Политика
Зеленский упрощает получение гражданства Украины отдельным россиянам
17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для всех украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
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Наука
Вакцина против хламидиоза прошла первые испытания на безопасность
Во время испытаний исследователи из Имперского колледжа Лондона проверили на 35 женщинах два разных состава вакцины, использовав также плацебо-инъекцию.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за слова о блокаде
На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Гаджеты
Xiaomi представила новую версию смартфона Mi 9
Обновлено в 08:13
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Политика
Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины
Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.
Обновлено в 01:34
Общество
В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость
В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.
Обновлено в 05:51
Политика
Киев объявил российского дипломата персоной нон грата
Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщила Служба безопасности страны.
Обновлено в 07:53
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Спорт
Пятерых российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований за допинг
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила российских спортсменов Давида Беджаняна, Олега Чена, Руслана Албегова, Егора Климонова и Тиму Туриеву от соревнований.
Обновлено в 07:25
Экономика
Шувалов предложил направить средства ФНБ на благоустройство городов
Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проектах благоустройства городов.
Обновлено в 07:46
Политика
В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа
В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Фигурант дела о беспорядках Васильев снова госпитализирован
Обвиняемый по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве режиссер Дмитрий Васильев снова доставлен в больницу.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Из Нёноксы, где был взрыв на военном полигоне, эвакуируют жителей
Жителей села Нёнокса, расположенного недалеко от военного полигона ВМФ России, (в 40 км от Северодвинска), где 8 августа произошел взрыв в ходе проведения испытательной стрельбы крылатой ракеты, эвакуируют утром 14 августа.
Обновлено в 09:16
Наука
Духи для Клеопатры: историки воссоздали парфюм Древнего Египта
Ученые из Гавайского университета воссоздали парфюмерное средство, которым пользовались в Древнем Египте две тысячи лет назад.
Обновлено в 07:30
Общество
Минтруд подготовил изменения закона по выплатам пособий на детей
Минтруд РФ подготовил проект изменений в законодательство, которые направлены на изменение параметров доходов семьи с 1,5 кратного до 2-кратного размера прожиточного минимума при назначении пособия на первого и второго ребенка, а также повышение срока выплаты этого пособия от 1,5 до 3 лет.
Обновлено в 03:39
Кино
Мадс Миккельсен приедет на Comic Con Russia 2019
Обновлено в 06:48
Происшествия
Потолок обрушился в томской школе, построенной менее года назад
В Томске обрушился потолок в школе "Перспектива" по адресу улица Никитина, дом 6. Об этом сообщил информированный источник.
Обновлено в 07:33
Политика
Посольство России в Чехии осудило демонтаж мемориальной доски в Праге
Российское посольство в Чехии выступило с осуждением демонтажа со здания Староместской ратуши мемориальной доски в память об освобождении города от гитлеровцев Красной армией в мае 1945 года.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Десятилетнего мальчика Алексея Мартыненко, который спасал от пожара детей в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, наградили орденом Мужества посмертно.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке
Обновлено в 02:21