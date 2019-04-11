Политика
Песков прокомментировал заявление Лукашенко о «выкручивании рук»Daily Storm 07:34
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сегодняшнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, что Россия «обнаглела» и «выкручивает руки». Белорусский лидер тогда посетовал на заметки СМИ, в которых говорится о планах Москвы ввести санкции против Минска.
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Мы все-таки сторонники тональности, которая лучше соответствует союзническому характеру наших отношений, хотя порой и с пониманием относимся к эмоциональным репликам, исходя из очень особого, очень близкого и дружественного характера наших двусторонних отношений.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 06:38
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Политика
Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении
Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
Обновлено в 05:41
Политика
Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов
Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:57
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено вчера в 09:15
Общество
ГИБДД предлагает увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предлагает увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с 500 до 3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева исправила свой голос слабительным
Обновлено в 08:34
Политика
Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН
Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 07:30
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 05:30
Энергетика
Нефтяники снизят цены на дизельное топливо
Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о том, что те вернут цены на летнее дизельное топливо к уровню октября 2018 года.
Обновлено в 11:48
Авто
Кроссовер Brilliance V3 за 480 тысяч рублей обновился
Напомним, компания Brilliance Motor является ключевым партнером BMW в Китае, поэтому кроссовер V3, как и другие модели бренда, создавались с применением немецких узлов и агрегатов.
Обновлено в 03:55
Футбол
«Матч ТВ» лишился права трансляции матчей Английской премьер-лиги
Как отмечает РБК, что спортивный канал «Матч ТВ» лишился права трансляции матчей, поскольку Rambler Group заплатил за возможность показа игр около €7 млн.
Обновлено в 06:41
Происшествия
По делу Арашукова о хищении газа установлено 17 обвиняемых
Следственный комитет РФ установил 17 фигурантов в рамках уголовного дела в отношении отца временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля, обвиняемого по делу о хищении газа на 31 млрд рублей.
Обновлено в 12:38
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35
Ранее глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна найдет замену истребителям F-35 в случае отказа Соединенных Штатов от их поставки.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Суд отпустил Калви под домашний арест
Басманный суд Москвы отпустил основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест до 13 апреля 2019 г. Суд не пояснил этот момент, но, судя по всему, в этот день суд должен будет вновь рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения (Калви был арестован на два месяца 16 февраля).
Обновлено в 09:05
Политика
Казахстан может вывести город Байконур из-под аренды России
Казахстан рассматривает вопрос о выводе города Байконур из-под аренды России.
Обновлено в 03:19
Политика
WikiLeaks: Джулиан Ассанж арестован по запросу на экстрадицию в США
Арест Джулиана Ассанжа был произведен по запросу на экстрадицию в США, заявил портал WikiLeaks 11 апреля после ареста Ассанжа в Лондоне.
Обновлено в 09:41
Авто
Американцы соберут седан Acura TLX PMC вручную рядом с NSX
Модель Acura TLX PMC Edition, чья публичная премьера состоится на автошоу в Нью-Йорке, стала первой в новой ограниченной серии машин с шильдиком PMC.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
Путин заявил о начале завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»
Межконтинентальная тяжелая баллистическая ракета «Сармат» проходит финальную стадию испытаний.
Обновлено в 08:42
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу
АвтоВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом представитель концерна сообщила в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже
Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Футбол
Гарри Магуайр: «Роджерс оправдал ожидания „Лестера“»
Защитник "Лестера" Гарри Магуайр отметил, что команда довольна работой нового тренера Брендана Роджерса.
Обновлено вчера в 07:51
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Хоккей
В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»
Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 09:38
Наука
Полет на МКС заставил молодых мышей коллективно бегать кругами
Наконец, ученые предполагают, что таким образом мыши могли компенсировать недостаток сигналов вестибулярному аппарату в невесомости (однако почему так вели себя только молодые мыши, так и не ясно).
Обновлено в 09:00