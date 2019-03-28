Политика
Песков прокомментировал задержание АбызоваНевские Новости 05:43
Помощник российского главы Песков заявил, что не знает, общались ли Путин и Медведев конкретно по вопросу задержания Абызова, так как они контактируют очень много.
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У Кремля нет и не может быть никакой позиции по задержанию Абызова. Существуют определенные подозрения, обвинения, они официально предъявлены, насколько мы знаем. Но только суд может признать Абызова в чем бы то ни было виноватым.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНТВ 05:44
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Шоу-бизнес
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Политика
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Политика
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Политика
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Происшествия
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Вертолет Ми-8 по неустановленной причине упал и полностью сгорел в Кызылординской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов.
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Происшествия
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Жительница китайского города Сямынь в провинции Фуцзянь родила близнецов от двух разных мужчин, сообщает Daily Mail.Это выяснилось благодаря тесту ДНК, проведенному при регистрации новорожденных в полиции.
Обновлено в 02:35
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Экономика
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Совет Федерации одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера, передает РИА «Новости».
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Авто
Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4
Автомобиль обладает высокой проходимостью, надежностью, экономичностью и низкой ценой. Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4.
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 21:02
Политика
Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн
"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
Обновлено в 09:04
Здоровье
Протестированы терминалы автоматизированного медосмотра водителей
Терминалы автоматизированного медицинского осмотра водителей протестировали в ГУП Московской области "Мострансавто".
Обновлено в 10:36
Политика
В вину брянскому депутату Бадырханову вменили скандал в ресторане
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Финансы
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Согласно базовому сценарию "Эксперт РА", в 2019 году ипотечному рынку не удастся повторить рекорд 2018-го: объем выдач не превысит 2,5–2,6 трлн рублей, это на 10-15% меньше 2018 года.
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Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
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Футбол
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Обновлено в 10:44
Общество
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Пес по кличке Чейз, который считался самой уродливой собакой в Великобритании, умер в возрасте 16 лет от панкреатита.
Обновлено в 05:46
Политика
Бразилия выступила против военного вторжения в Венесуэлу
Министр обороны Бразилии Фернанду Азеведу-и-Силва заявил, что его страна отвергает военное вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.
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Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено в 11:47