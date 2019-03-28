Политика

Песков прокомментировал задержание АбызоваНевские Новости 05:43

Помощник российского главы Песков заявил, что не знает, общались ли Путин и Медведев конкретно по вопросу задержания Абызова, так как они контактируют очень много.
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Дмитрий Песков
У Кремля нет и не может быть никакой позиции по задержанию Абызова. Существуют определенные подозрения, обвинения, они официально предъявлены, насколько мы знаем. Но только суд может признать Абызова в чем бы то ни было виноватым.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНТВ 05:44

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