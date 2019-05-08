Политика
Песков прокомментировал установку памятника Сталину в НовосибирскеПолитРоссия 06:02
Памятник Сталину был установлен на территории Новосибирского областного комитета КПРФ. Торжественная церемония открытия запланирована на 9 мая. Также Песков рассказал о планах президента на День Победы.
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Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Авто
Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Технологии
Белуха вернула девушке упавший в океан iPhone – удивительное видео
Как рассказала автор видео порталу The Dodo, она вместе с подругами отправилась на причал, чтобы увидеть белуху.
Обновлено в 03:09
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Культура
Песню из «Леди и бродяги» для игрового ремейка перепишут из-за расизма
Игровая версия «Леди и бродяги» планируется к выходу на платформе Disney+ вскоре после её запуска в ноябре.
Обновлено вчера в 11:48
Армия и оружие
Боевики опять обстреляли российскую авиабазу Хмеймим
Обновлено в 11:29
Культура
Скончался композитор Евгений Крылатов
В возрасте 85 лет скончался знаменитый композитор Евгений Крылатов.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Шереметьево задержали вылет двух SSJ-100
Обновлено в 05:05
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Музыка
Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира
Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 20:48
Общество
Прокуратура предлагает ввести режим ЧС в Иркутской области
Прокуратура Иркутской области предложила заместителю губернатора, председателю правительства региона Руслану Болотову, как председателю КЧС региона, ввести в Приангарье режим чрезвычайной ситуации из-за сложной ситуации с лесными пожарами.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу, заявил РИА Новости член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник.
Обновлено в 20:20
Здоровье
Медики рассказали, чем полезно ежедневное употребление сала
Обновлено в 01:47
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Космос
Россия отправит ракету на Марс в обход территории Китая
Запуск российско-европейской миссии для поиска следов жизни на Марсе «ЭкзоМарс-2020» на ракете «Протон-М» с Байконура будет проведен по траектории, пролегающей вне территории Китая.
Обновлено в 21:05
Технологии
В WhatsApp появится платежный сервис
Facebook решил открыть в Лондоне центр развития сервиса мобильных платежей WhatsApp, пишет Financial Times.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Путин назначил нового главкома ВМФ России и сменил командующих флотами
Президент РФ Владимир Путин назначил главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) адмирала Николая Евменова.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Кино
Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов
Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено в 12:20
Недвижимость
Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты
Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено в 15:17
Экономика
ТМК решила отложить SPO румынской «дочки»
Производитель стальных труб ТМК откладывает SPO своей румынской компании TMK-Artrom, следует из сообщения TMK-Artrom на Бухарестской бирже.
Обновлено в 20:23
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
Обновлено в 19:22
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
Обновлено в 06:06
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Авто
На Нюрбургринге замечен кроссовер Audi RS Q3
Немецкий автопроизводитель вновь вывел на тесты свой высокопроизводительный кроссовер Audi RS Q3, чей дебют намечен на конец нынешнего года.
Обновлено в 10:59
Космос
На Солнце нашли две огромные группы пятен
Обновлено в 04:36