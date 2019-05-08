Политика

Песков прокомментировал установку памятника Сталину в НовосибирскеПолитРоссия 06:02

Памятник Сталину был установлен на территории Новосибирского областного комитета КПРФ. Торжественная церемония открытия запланирована на 9 мая. Также Песков рассказал о планах президента на День Победы.
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