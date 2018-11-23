Политика

ФСО отчиталась об успешном проведении первого этапа учений в Кремле
РБК
07:25

Первый этап плановых учений в Кремле прошел успешно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы охраны (ФСО). Представитель центра уточнил, что во время учений помимо вертолетов использовался и другой транспорт.
РБК07:25
Дмитрий Песков
Нужно в ФСО спрашивать. Я, действительно, могу подтвердить, что проходили учения. Ничего, собственно, в этом нет экстраординарного. Вы знаете, что Кремль — это резиденция главы государства, действующая. И хотя большая часть этой резиденции открыта для публики, но все-таки это режимный объект.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:11

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