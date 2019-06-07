Политика
Песков прокомментировал требования Великобритании «изменить поведение»Известия 04:00
Россия не намерена по требованию Великобритании менять свое поведение. Двусторонним отношениям вредят не российские действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня.
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Политика
Россия задумала возобновить поставки газа на Украину
Миллер отметил, что вопросу продления контракта на транзит российского газа через украинскую территорию в последнее время уделяется неоправданно много внимания, в то время как на самом деле самым главным и важным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа на Украину.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летней школьницы
Мужчина задержан по подозрению в изнасиловании 11-летней школьницы в Лыткарино, девочка беременна, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге
В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Футбол
«Реал» презентовал новую домашнюю форму
«Реал» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20. Форма выполнена в классическом белом цвете.
Обновлено в 05:17
Политика
Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра автомобилей
Закон был внесен в Госдуму правительством и предусматривает введение обязательной фотофиксации процедуры техосмотра автомобилей, чтобы избежать выдачи «серых» диагностических карт.
Обновлено в 05:16
Космос
«Juno» сфотографировал черный вихрь на Юпитере
29 марта 2019 года во время 20-го облета Юпитера космический аппарат NASA «Juno» получил снимки удивительного черного урагана, бушующего в облаках газового гиганта.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Под Калугой трое рабочих утонули в навозе
Трое работников ООО "Калужская нива" откачивали навоз из емкостей для переработки навоза.
Обновлено в 05:30
Здоровье
Какие продукты с грядки могут заменить антибиотики
Некоторые продукты могут заменять собой лекарства. Так же, как медикаменты, принимать их нужно со вниманием к противопоказаниям.
Обновлено в 04:50
Экономика
Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами
"С Google все просто: либо они начнут обратно наращивать количество удаленных материалов, либо мы их опять оштрафуем - был штраф 500 000 тысяч рублей, будет 700 000", - сказал Жаров.
Обновлено в 03:58
Общество
Эрнст предложил вести борьбу с пиратством через «три топора»
Бороться с пиратским контентом можно, только перекрывая нарушителям источники финансирования, поэтому необходимо блокировать рекламу онлайн-казино, считает гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.
Обновлено в 06:17
Общество
В Севастополе из-за ливня машины ушли под воду
В некоторых районах уровень воды поднялся до капота. На улице Шабалина отечественный автомобиль буквально ушел под воду.
Обновлено в 03:43
Авто
Mercedes-AMG представил самый мощный мотор
Немецкий автомобильный бренд Mercedes-AMG объявил о выпуске более усовершенствованного силового агрегата, мощность которого составила 416 л.с. Известно, что продвинутый 4-цилиндровый двигатель в последующем будет использоваться на современных версиях автомобилей A45, CLA 45 и GLB 45, которые предложат в скором времени.
Обновлено в 04:26
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Полиция показала фото с «порошком» из предполагаемой квартиры Голунова
По данным полиции, при личном досмотре у Голунова были обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом, которое, согласно заключению эксперта, оказалось мефедроном весом 4 г. Адвокат журналиста говорил, что его задержали, когда он шел на встречу с источником.
Обновлено в 06:28
Экономика
Тиньков предложил «Яндексу» объединить бизнес
Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) предложил основателю «Яндекса» Аркадию Воложу объединить бизнес.
Обновлено в 05:44
Экономика
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Финансы
«Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей
"Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 05:05
Футбол
Сборная России проводит тренировку в Саранске в полном составе
Сборная России накануне матча отборочного раунда Евро-2020 с командой Сан-Марино проводит в Саранске тренировку в полном составе.
Обновлено в 05:05
Политика
СП: Минздрав не смог выполнить майские указы в полной мере
Как ранее писал News.ru, майские указы, связанные с повышением зарплаты младшему и среднему медперсоналу, почти полностью выполнены и говорить о срыве исполнения программы неверно.
Обновлено в 04:00
Культура
Кончаловский раскритиковал меморандум о равенстве полов
Режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал меморандум о гендерном равноправии, который был заключен между Каннским и Берлинским кинофестивалями.
Обновлено в 00:31
Технологии
Chronopay стал участником «ФинЦЕРТ»
Центральный банк России, в лице первого заместителя директора департамента информационной безопасности Артема Сычева, и международная процессинговая компания Chronopay подписали соглашение о взаимодействии по вопросам противодействия компьютерным атакам.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Экономика
Российская «элита» на ПМЭФ не верит в национальные проекты России
Греф попросил участников ответить на вопрос, смогут ли национальные проекты вывести российскую экономику на темпы роста выше мировых.
Обновлено в 02:15
Технологии
Российские ученые помогут Amazon в разработке искусственного интеллекта
Команда специалистов из Московского физико-технического института стала участником конкурса Alexa Prize Socialbot Grand Challenge, в рамках которого она получит 250 тысяч долларов США от компании Джеффа Безоса на разработку разговорного искусственного интеллекта.
Обновлено в 05:14
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный суд США в Канзасе приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.
Обновлено в 03:01
Политика
Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа
В России действительно расследуется третье дело ЮКОСа, заявил в пятницу генеральный прокурор Юрий Чайка.
Обновлено в 04:59
Экономика
Минфин может ужесточить налогообложение олигархов
Министерство финансов Российской Федерации продолжает искать способы вернуть в страну налоги, которые владельцы компании платят за рубежом.
Обновлено в 02:48