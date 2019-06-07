Песков прокомментировал требования Великобритании «изменить поведение»Известия 04:00

Россия не намерена по требованию Великобритании менять свое поведение. Двусторонним отношениям вредят не российские действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня.

Политика Россия задумала возобновить поставки газа на Украину Миллер отметил, что вопросу продления контракта на транзит российского газа через украинскую территорию в последнее время уделяется неоправданно много внимания, в то время как на самом деле самым главным и важным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа на Украину.

Происшествия В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летней школьницы Мужчина задержан по подозрению в изнасиловании 11-летней школьницы в Лыткарино, девочка беременна, сообщает ГСУ СК по Московской области.

Происшествия Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.

Футбол «Реал» презентовал новую домашнюю форму «Реал» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20. Форма выполнена в классическом белом цвете.

Политика Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра автомобилей Закон был внесен в Госдуму правительством и предусматривает введение обязательной фотофиксации процедуры техосмотра автомобилей, чтобы избежать выдачи «серых» диагностических карт.

Космос «Juno» сфотографировал черный вихрь на Юпитере 29 марта 2019 года во время 20-го облета Юпитера космический аппарат NASA «Juno» получил снимки удивительного черного урагана, бушующего в облаках газового гиганта.

Происшествия Под Калугой трое рабочих утонули в навозе Трое работников ООО "Калужская нива" откачивали навоз из емкостей для переработки навоза.

Здоровье Какие продукты с грядки могут заменить антибиотики Некоторые продукты могут заменять собой лекарства. Так же, как медикаменты, принимать их нужно со вниманием к противопоказаниям.

Экономика Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами "С Google все просто: либо они начнут обратно наращивать количество удаленных материалов, либо мы их опять оштрафуем - был штраф 500 000 тысяч рублей, будет 700 000", - сказал Жаров.

Общество Эрнст предложил вести борьбу с пиратством через «три топора» Бороться с пиратским контентом можно, только перекрывая нарушителям источники финансирования, поэтому необходимо блокировать рекламу онлайн-казино, считает гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

Общество В Севастополе из-за ливня машины ушли под воду В некоторых районах уровень воды поднялся до капота. На улице Шабалина отечественный автомобиль буквально ушел под воду.

Авто Mercedes-AMG представил самый мощный мотор Немецкий автомобильный бренд Mercedes-AMG объявил о выпуске более усовершенствованного силового агрегата, мощность которого составила 416 л.с. Известно, что продвинутый 4-цилиндровый двигатель в последующем будет использоваться на современных версиях автомобилей A45, CLA 45 и GLB 45, которые предложат в скором времени.

Экономика Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.

Происшествия Полиция показала фото с «порошком» из предполагаемой квартиры Голунова По данным полиции, при личном досмотре у Голунова были обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом, которое, согласно заключению эксперта, оказалось мефедроном весом 4 г. Адвокат журналиста говорил, что его задержали, когда он шел на встречу с источником.

Экономика Тиньков предложил «Яндексу» объединить бизнес Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) предложил основателю «Яндекса» Аркадию Воложу объединить бизнес.

Экономика Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.

Финансы «Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей "Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.

Футбол Сборная России проводит тренировку в Саранске в полном составе Сборная России накануне матча отборочного раунда Евро-2020 с командой Сан-Марино проводит в Саранске тренировку в полном составе.

Политика СП: Минздрав не смог выполнить майские указы в полной мере Как ранее писал News.ru, майские указы, связанные с повышением зарплаты младшему и среднему медперсоналу, почти полностью выполнены и говорить о срыве исполнения программы неверно.

Культура Кончаловский раскритиковал меморандум о равенстве полов Режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал меморандум о гендерном равноправии, который был заключен между Каннским и Берлинским кинофестивалями.

Технологии Chronopay стал участником «ФинЦЕРТ» Центральный банк России, в лице первого заместителя директора департамента информационной безопасности Артема Сычева, и международная процессинговая компания Chronopay подписали соглашение о взаимодействии по вопросам противодействия компьютерным атакам.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

Экономика Российская «элита» на ПМЭФ не верит в национальные проекты России Греф попросил участников ответить на вопрос, смогут ли национальные проекты вывести российскую экономику на темпы роста выше мировых.

Технологии Российские ученые помогут Amazon в разработке искусственного интеллекта Команда специалистов из Московского физико-технического института стала участником конкурса Alexa Prize Socialbot Grand Challenge, в рамках которого она получит 250 тысяч долларов США от компании Джеффа Безоса на разработку разговорного искусственного интеллекта.

Общество В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей Федеральный суд США в Канзасе приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.

Политика Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа В России действительно расследуется третье дело ЮКОСа, заявил в пятницу генеральный прокурор Юрий Чайка.