Политика

Песков прокомментировал стажировку своей дочери в ЕвропарламентеRT на русском 05:52

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о стажировке в Европарламенте своей дочери Елизаветы. «Речь идёт об обычной студентке и об обычной практике», — сказал Песков.
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Дмитрий Песков
Речь идет об обычной студентке и об обычной практике. Что-то другое я бы не хотел комментировать, это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей, моей работы.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 06:14

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Песков прокомментировал стажировку своей дочери в Европарламенте

РИА Новости07:44

Песков отказался комментировать стажировку дочери в Европарламенте

Росбалт05:30

Песков высказался о стажировке своей дочери в Европарламенте

Газета.Ru05:57

Песков прокомментировал стажировку своей дочери в Европарламенте

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Песков назвал стажировку дочери у депутата Европарламента обычной практикой

Коммерсантъ06:14

Дочь пресс-секретаря российского президента уже несколько месяцев работает интерном в Европарламенте

Эхо Москвы06:00

«Речь идет об обычной студентке и обычной практике». Песков — о стажировке дочери в Европарламенте

Дождь05:18
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Автор возмущался, что машина скорой помощи не смогла проехать к дому. Сообщение собрало большое количество комментариев.
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Происшествия

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Инцидент произошел во время запланированных танковых учений на военном полигоне, расположенном в Ленинградской области.
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Финансы

Греф признал потерю миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта

Сбербанк в результате ошибок искусственного интеллекта (ИИ) потерял миллиарды рублей.
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Армия и оружие

В Балтийское море вошел американский эсминец с ракетами «Томагавк»

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Экономика

Медведев поручил разработать меры по увеличению дохода россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ведомствам проанализировать доходы россиян и определить первоочередные шаги по их увеличению.
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Происшествия

В Саратове женщина погибла из-за упавшей с балкона наледи

"По предварительным данным, сегодня в результате схода наледи с самовольно установленного козырька балкона одной из квартир на пятом этаже многоквартирного дома по улице Емлютина, 44А, погибла женщина 60 лет", - сказала собеседница агентства.
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Депутат городской думы Екатеринбурга от партии "Справедливая Россия" Александр Колесников считает, что педофилы не являются маньяками.
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Хор исполнил в Исаакиевском соборе песню об атомной бомбардировке США

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«Калашников» опубликовал характеристики малогабаритного автомата АМ-17

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Титов заявил о готовности предпринимателей внести залог за Калви

Предприниматели готовы предоставить деньги на залог основателю Baring Vostok и председателю совета директоров банка «Восточный» Майклу Калви, если суд смягчит ему меру пресечения.
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Авто

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Вратарь «Спартака» Ребров назвал прожиточный минимум для своей семьи

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На подъезде к Одессе задержали группу вооружённых людей

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В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский

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ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит информацию о росте цен на авиабилеты, так как динамика цен не может определяться затратами перевозчиков, сообщил ТАСС заместитель руководителя ФАС Александр Редько.
Обновлено в 08:23
Общество

Нурмагомедов удалил пост с критикой спектакля за откровенность

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Мосгорсуд рассматривает апелляцию по делу Кокорина и Мамаева

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«Газпром» в 2018 году увеличил долю на рынке газа в ЕС

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Обновлено вчера в 21:34
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Эмерик Шопрад
Французский политик
Ультраправый политик, писатель, политолог, профессор и доцент геополитики в университетах и военных академиях во Франции, Швейцарии, Марокко и Тунисe. Oдин из известнейших экспертов по геополитике в сегодняшней Франции. Автор нескольких фундаментальных трудов по геополитике и геоистории. Активный общественный деятель, выступает на радио, ТВ и в интернете, активно участвует в международных конференциях по геополитике антиамериканской направленности. Он является сторонником стратегического союза Европы с Россией против растущего Китая и слабеющих США, также выступает за многополярный мир и против глобальной гегемонии США. По итогам выборов в Европарламент 2014 года избран депутатом от Национального фронта.
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