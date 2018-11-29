Политика
Песков прокомментировал слова Трампа об отмене встречи с Путиным
Песков прокомментировал слова Трампа об отмене встречи с ПутинымRT на русском12:04
В Кремле пока не располагают официальными данными о решении президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на территории Аргентины. Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском12:04
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Учитывая то, что Россия не вернула корабли и моряков Украине, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мою встречу с президентом Владимиром Путиным в Аргентине. Я с нетерпением снова жду этой встречи, как только эта ситуация будет решена.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАДождь 11:38
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