Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономикеВедомости 06:07
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
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