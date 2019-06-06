Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономикеВедомости 06:07

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».

Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике

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