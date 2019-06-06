Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономикеВедомости 06:07
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
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Экономика
«Перекапывать любите»: Греф и Собянин обменялись шутками на ПМЭФ
На Петербургском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф пошутил о любви столичного мэра Сергея Собянина "перекапывать Москву".
Обновлено в 10:44
Экономика
Бывший топ-менеджер «Газпрома» объяснил скачок акций компании
Экс-заместитель председателя правления и миноритарный акционер «Газпрома» Александр Медведев объяснил резкий рост акций компании на прошлой неделе приближением котировок к реальной рыночной стоимости.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе
Сегодня певица презентовала в Instagram клип на песню "Я не святая", авторство которой традиционно принадлежит Константину Меладзе.
Обновлено в 10:04
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Экономика
На программу соцконтрактов в 2020 году выделят около 7 млрд рублей
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что Правительство России направит около семи миллиардов рублей в регионы на субсидирование программы соцконтракта для семей с низким доходом.
Обновлено в 10:50
Политика
Дом Порошенко забросали файерами
Обновлено в 09:59
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и вышел вперед в финальной серии НБА
"Торонто" на выезде одержал победу над "Голден Стэйт" в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено вчера в 23:51
Футбол
Шикунов покинет «Крылья Советов»
Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов покинет клуб в ближайшее время, сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 08:30
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Футбол
«Милан» согласовал контракт с главным тренером «Сампдории»
«Милан» в скором времени назначит нового специалиста на пост главного тренера, который пребывает свободным после отставки Дженнаро Гаттузо.
Обновлено в 06:56
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Обновлено в 09:52
Общество
Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»
Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:11
Политика
Условия возвращения Крыма Украине озвучил российский сенатор
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков сообщил о том, что есть лишь одно условие при котором полуостров готов вернутся обратно в состав Украины.
Обновлено в 01:49
Экономика
Инфляция в РФ в мае замедлилась до 5,1% в годовом выражении
В годовом выражении инфляция в мае 2019 года, по данным Росстата, замедлилась до 5,1% с 5,2% в апреле и 5,3% в марте.
Обновлено в 09:12
Кино
Унизительную сцену нашла в «Чернобыле» российская телеведущая
Телеведущая Ирена Понарошку в инстаграме раскритиковала британо-американский сериал "Чернобыль" за недостоверно подобранных актеров.
Обновлено в 10:13
Авто
Продажи машин в России в мае продолжили снижаться
Обновлено в 09:38
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Мутко предрек вылет «Спартака» в ФНЛ при уходе Федуна
Вице-премьерРФ, бывший глава РФС Виталий Мутко в четверг в общении с журналистами согласился, что может быть предприниматель Леонид Федун, владеющий контрольным пакетом ФК "Спартак", "где-то и неправильно управляет".
Обновлено в 10:34
Футбол
Сегодня Голландия и Англия сыграют в полуфинале Лиги наций
Англия в свою очередь набрала семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 Лиги наций.
Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Общество
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Армия и оружие
Россия и Сирия вместе отбомбились по Идлибу
Обновлено в 07:07
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Обновлено в 08:02
Политика
Ростуризм: срок действия электронных виз для иностранцев увеличат
Срок действия электронной визы на территории РФ для иностранных туристов будет увеличен с восьми до 14 дней, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
Обновлено в 07:08