Политика

Сечин: США завладели некоторыми отраслями промышленности РоссииКоммерсантъ 04:51

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что США добились контроля над некоторыми отраслями российской промышленности при помощи санкций против «Русала».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сечин: США санкциями добились через «Русал» контроля в российской металлургии

ТАСС05:22

Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над «Русалом»

РИА Новости05:50

США получили контроль над «Русалом» и рядом отраслей промышленности РФ, - Сечин

Накануне.Ru04:09

Сечин рассказал о контроле США над промышленностью РФ

Телеканал 360°04:30

Сечин заявил о контроле США над отраслями российской промышленности

Взгляд.ру04:14

«Нас ждут великие открытия»

Коммерсантъ05:10

Сечин прокомментировал распространение «санкционной болезни США» на Huawei

ФАН04:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Общество

В петербургском порту Бронка создадут транспортно-логистический центр

На ПМЭФ-2019 сегодня, 6 июня, подписано соглашение о создании транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Бронка».
Обновлено в 05:15
Здоровье

Минздрав обсуждает вопрос повышения порога детства в России до 21 года

Вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года обсуждается в Минздраве.
Обновлено в 04:22
Экономика

Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что компания «Яндекс» не станет жертвой административного давления. Его слова приводит «Интерфакс».
Обновлено в 04:25
Политика

Кудрин предложил вывести Росстат из подчинения Минэкономразвития

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что Росстат надо вывести из подчинения Министерства экономического развития, передает ТАСС.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 09:02
Хоккей

Тарасенко рассказал, что впечатлился примером Овечкина

Российский форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился ожиданиями от заключительных матчей финала Кубка Стэнли с "Бостон Брюинз".
Обновлено в 06:00
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Политика

На Украине политику Зеленского в Донбассе назвали позорной

Стратегия президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу выглядит позорно и беспомощно, написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.
Обновлено в 03:41
Экономика

ЦБ готовит банк «Открытие» к продаже в 2021 году

ЦБ РФ готовит к продаже банк "Открытие" в 2021 году. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 04:34
Политика

Луценко назвал условие возобновления торговли Украины с ДНР и ЛНР

Торговля с предприятиями Донецка может быть восстановлена после их регистрации на территории Украины.
Обновлено в 05:45
Политика

Рада приняла закон об импичменте президента

Верховная рада Украины приняла закон о полномочиях временных следственных комиссий (ВСК), которые будут создаваться для расследования деятельности президента страны.
Обновлено в 04:52
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 05:00
Армия и оружие

Россия построит 76 истребителей Су-57

Обновлено в 05:30
Происшествия

В Элисте трех полицейских заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых уполномоченных из Элисты подозревают в тяжелейшем преступлении: убийстве пожилой женщины.
Обновлено в 01:40
Кино

Ушел из жизни актер Александр Кузнецов

Обновлено в 06:12
Политика

Зеленский выступил с обращением к руководству России

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству России после гибели военных на Донбассе.
Обновлено вчера в 05:30
Авто

Kia начала тестировать обновленный Kia Sorento

Компания KIA приступила к тестам внедорожника Sorento следующего поколения.
Обновлено вчера в 11:13
Кино

Мединский прокомментировал позицию прокатчика фильма «Рокетмен»

Позиция прокатчика по фильму "Рокетмен" безупречна с юридической точки зрения, они избегают хайпа, действуют в рамках правового поля, сказал журналистам в кулуарах ПМЭФ министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 05:46
Футбол

Алекперов заявил, что ЛУКОЙЛ доволен рекламным эффектом от «Спартака»

Глава НК «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов рассказал о спонсорском сотрудничестве с московским футбольным клубом «Спартак».
Обновлено в 04:42
Политика

Папа Римский встретится с Путиным

Обновлено в 04:12
Экономика

Глава Минтруда предложил ввести пособие на детей до 18 лет

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет с учетом нуждаемости семей.
Обновлено в 04:50
Футбол

СМИ: Джампаоло близок к назначению в «Милан»

Главный тренер "Сампдории" Марко Джампаоло перейдет на работу в "Милан" .
Обновлено в 06:13
Футбол

Клубы РПЛ выступили за расширение лиги

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом заседания, 15 клубов РПЛ выступили за расширение лиги до 18 команд.
Обновлено в 06:03
Транспорт

Станция метро «Варшавская» временно изменит график работы

Новый график работы требуется для проведения работ по интеграции станции с Большой кольцевой линией.
Обновлено в 02:36
Культура

Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian

Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева забавно пошутила над Игорем Булатовым и сыном

Сегодня, 6 июня, сыну Виктории Лопыревой исполняется 4 месяца.
Обновлено в 00:52
Политика

Экс-президента Украины Ющенко заподозрили в растрате имущества

Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко выдвинули подозрение в присвоении или растрате государственного имущества, заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко 5 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 01:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное