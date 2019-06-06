Политика
Сечин: США завладели некоторыми отраслями промышленности РоссииКоммерсантъ 04:51
Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что США добились контроля над некоторыми отраслями российской промышленности при помощи санкций против «Русала».
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Общество
В петербургском порту Бронка создадут транспортно-логистический центр
На ПМЭФ-2019 сегодня, 6 июня, подписано соглашение о создании транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Бронка».
Обновлено в 05:15
Здоровье
Минздрав обсуждает вопрос повышения порога детства в России до 21 года
Вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года обсуждается в Минздраве.
Обновлено в 04:22
Экономика
Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что компания «Яндекс» не станет жертвой административного давления. Его слова приводит «Интерфакс».
Обновлено в 04:25
Политика
Кудрин предложил вывести Росстат из подчинения Минэкономразвития
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что Росстат надо вывести из подчинения Министерства экономического развития, передает ТАСС.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 09:02
Хоккей
Тарасенко рассказал, что впечатлился примером Овечкина
Российский форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился ожиданиями от заключительных матчей финала Кубка Стэнли с "Бостон Брюинз".
Обновлено в 06:00
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Политика
На Украине политику Зеленского в Донбассе назвали позорной
Стратегия президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу выглядит позорно и беспомощно, написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.
Обновлено в 03:41
Экономика
ЦБ готовит банк «Открытие» к продаже в 2021 году
ЦБ РФ готовит к продаже банк "Открытие" в 2021 году. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 04:34
Политика
Луценко назвал условие возобновления торговли Украины с ДНР и ЛНР
Торговля с предприятиями Донецка может быть восстановлена после их регистрации на территории Украины.
Обновлено в 05:45
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада Украины приняла закон о полномочиях временных следственных комиссий (ВСК), которые будут создаваться для расследования деятельности президента страны.
Обновлено в 04:52
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 05:00
Армия и оружие
Россия построит 76 истребителей Су-57
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Элисте трех полицейских заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых уполномоченных из Элисты подозревают в тяжелейшем преступлении: убийстве пожилой женщины.
Обновлено в 01:40
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Обновлено в 06:12
Политика
Зеленский выступил с обращением к руководству России
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству России после гибели военных на Донбассе.
Обновлено вчера в 05:30
Авто
Kia начала тестировать обновленный Kia Sorento
Компания KIA приступила к тестам внедорожника Sorento следующего поколения.
Обновлено вчера в 11:13
Кино
Мединский прокомментировал позицию прокатчика фильма «Рокетмен»
Позиция прокатчика по фильму "Рокетмен" безупречна с юридической точки зрения, они избегают хайпа, действуют в рамках правового поля, сказал журналистам в кулуарах ПМЭФ министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 05:46
Футбол
Алекперов заявил, что ЛУКОЙЛ доволен рекламным эффектом от «Спартака»
Глава НК «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов рассказал о спонсорском сотрудничестве с московским футбольным клубом «Спартак».
Обновлено в 04:42
Политика
Папа Римский встретится с Путиным
Обновлено в 04:12
Экономика
Глава Минтруда предложил ввести пособие на детей до 18 лет
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет с учетом нуждаемости семей.
Обновлено в 04:50
Футбол
СМИ: Джампаоло близок к назначению в «Милан»
Главный тренер "Сампдории" Марко Джампаоло перейдет на работу в "Милан" .
Обновлено в 06:13
Футбол
Клубы РПЛ выступили за расширение лиги
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом заседания, 15 клубов РПЛ выступили за расширение лиги до 18 команд.
Обновлено в 06:03
Транспорт
Станция метро «Варшавская» временно изменит график работы
Новый график работы требуется для проведения работ по интеграции станции с Большой кольцевой линией.
Обновлено в 02:36
Культура
Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian
Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева забавно пошутила над Игорем Булатовым и сыном
Сегодня, 6 июня, сыну Виктории Лопыревой исполняется 4 месяца.
Обновлено в 00:52
Политика
Экс-президента Украины Ющенко заподозрили в растрате имущества
Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко выдвинули подозрение в присвоении или растрате государственного имущества, заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко 5 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 01:13