Политика

Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над «Русалом»РИА Новости 05:50

Государство держит под контролем стратегические сферы российской экономики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Так он прокомментировал слова главы "Роснефти" Игоря Сечина о том, что администрация США при помощи санкций фактически контролирует ряд отраслей российской промышленности, в том числе алюминиевой.
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В Кремле отреагировали на угрозы Сечина о потере контроля над экономикой

URA.Ru06:39

Песков оценил слова Сечина о контроле США над РУСАЛом

RT на русском06:38

Песков: РФ сохраняет необходимый контроль государства в стратегических отраслях экономики

ТАСС06:00

Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике

Ведомости06:07

В Кремле отреагировали на заявление главы «Роснефти» о санкциях США против «Русала»

ФАН05:58

Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над «Русалом»

РИА Новости05:50

Кремль отреагировал на слова Сечина о контроле США над российской металлургией

Lenta.ru05:46
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
Происшествия

В Москве задержан министр лесного комплекса Иркутской области

Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда задержан в Москве по подозрению в превышении полномочий, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления СК.
Обновлено в 01:20
Общество

Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»

Папа римский Франциск утвердил третье издание книги "Миссал", определяющей порядок проведения мессы, сообщает католическое издание Avvenir.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Технологии

Посмотрите, как робопес Boston Dynamics играет с настоящей овчаркой

Обновлено в 05:58
Общество

Совет ЕС упростил процедуру выдачи шенгенских виз

Совет Евросоюза одобрил поправки к кодексу о выдаче шенгенских виз, говорится в сообщении на сайте организации.
Обновлено в 08:41
Футбол

Клубы Премьер-лиги одобрили расширение чемпионата до 18 команд

На заседании было одобрено расширение количества участников лиги с 16 до 18 команд.
Обновлено в 08:14
Политика

Российский сухогруз забросило штормом в территориальные воды Украины

Обновлено в 00:07
Общество

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Политика

"Забыли о воровстве?" Националисты забросали файерами имение Порошенко

Обновлено в 08:22
Авто

В России рекордно упали продажи автомобилей

В мае в стране было продано более 137,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 6,7% меньше, чем в мае прошлого года.
Обновлено в 07:01
Энергетика

«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Футбол

Неймар получил травму и не сыграет на Кубке Америки

Футболист из-за повреждения будет вынужден пропустить домашний Кубок Америки. Турнир пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии.
Обновлено в 02:03
Экономика

Кудрин: арест Майкла Калви стал шоком для российской экономики

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал шоком задержание и арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 06:12
Экономика

В России увеличат материнский капитал

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Общество

Бари Алибасова готовят к операции

По словам Левкина, ближайшие три дня Алибасов проведет на обезболивающих препаратах, после чего врачи будут решать делать операцию или не делать.
Обновлено вчера в 18:12
Теннис

17-летняя американка Анисимова вышла в полуфинал Roland Garros

В полуфинале Roland Garros Анисимовой предстоит встретиться с Эшли Барти из Австралии, которая в 1/4 финала взяла верх над американкой Мэдисон Кис.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В Подмосковье шесть человек задержаны за избиение беременной женщины

Обновлено в 08:08
Кино

Ушел из жизни актер Александр Кузнецов

Актер Александр Кузнецов, несколько лет боровшийся с тяжелым заболеванием, скончался в возрасте 59 лет.
Обновлено в 06:12
Энергетика

Путин назвал цену нефти, которая устроит Россию

У России нет необходимости искусственно увеличивать цену на нефть, сообщил на встрече с представителями иностранной прессы президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:58
Экономика

Банк «Возрождение» запустил вклад «Мой доход»

Узнать более подробную информацию по вкладу Мой доход можно на сайте Банка www.vbank.ru в разделе Частным лицам Вклады и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).
Обновлено в 08:18
Происшествия

Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве

На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 07:22
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Общество

Госдума предложила включать аспирантуру и магистратуру в трудовой стаж

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР)выступил с инициативой о включении магистратуры и аспирантуры в рабочий стаж.
Обновлено в 08:49
Футбол

«Арсенал» заинтересован в приобретении Чалова

Английский футбольный клуб "Арсенал" следит за выступлениями российского форварда ЦСКА Федора Чалова.
Обновлено в 07:48
Единоборства

Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик лишился одного из своих титулов.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Маша Малиновская снова оголилась на фотосессии

Звезда пытается любыми способами привлечь к себе внимание, и периодически участвует в провокационных фотосессиях.
Обновлено в 08:52
Авто

Toyota и Subaru создадут совместную платформу для электрокаров

Сегодня, 6 июня, руководители компаний Toyota и Subaru заявили о своем намерении приступить к совместной разработке новой платформы, которая будет использоваться для средне- и полноразмерных электромобилей.
Обновлено в 04:39
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Футбол

Магомед Адиев: «„Анжи“ задолжал зарплату за полгода»

Экс-наставник «Анжи» Магомед Адиев рассказал о долгах махачкалинского клуба по зарплате.
Обновлено в 09:02
Общество

Американец выиграл в лотерею $345 млн

Американец Чарльз В. Джексон — младший выиграл джек-пот лотереи Powerball в $344,6 млн в штате Северная Каролина на востоке США, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 07:20
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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